Ultrașii olandezi, „sabotați” înainte FCSB – Feyenoord! „NU” categoric din partea autorităților din România

FCSB urmează să o întâlneaască pe Feyenoord, în , meci ce va avea loc pe Arena Națională.

Fanii lui Feyenoord au primit interzis la pirotehnie în București

În București sunt așteptați peste 4000 de suporteri ai lui Feyenoord, care promit să facă spectacol atât înaintea meciului, cât și pe parcursul acestuia. Totuși, autoritățile din România au transmis un mesaj clar către olandezi cu privire la ceea ce au voie să facă și ceea ce nu au voie să facă, conform legilor în vigoare care sunt în țara noastră.

„Un purtător de cuvânt al capitalei române spune că securitatea este o prioritate. Corteo-ul tradițional, parada pe care suporterii lui Feyenoord aproape întotdeauna o parcurg la meciurile europene în deplasare, este permisă să continue, dar pirotehnia este interzisă la acel marș. În Germania, la meciul în deplasare cu Stuttgart, poliția a intervenit cu un tun cu apă și gaze lacrimogene”, a notat .

Întăriri din Olanda pentru Poliția din România

Pentru ca lucrurile să se desfășoare la un nivel cât mai bun, iar comunicarea să fie ușoară, 5 polițiști olandezi vor veni în România. De asemenea, totul va fi supravegheat de autorități cu o dronă.

„Bucureștiul face pregătiri suplimentare pentru sosirea a peste patru mii de fani ai Rotterdamului. De exemplu, orașul este păzit din aer de o dronă, iar desfășurarea poliției în jurul duelului a fost crescută. La cererea autorităților române, cinci polițiști olandezi sunt prezenți pentru a îmbunătăți comunicarea dintre susținători și forțele de ordine locale.

Mai mult, pot fi desfășurați ofițeri care vorbesc engleză, astfel încât instrucțiunile și informațiile să rămână clare. Susținătorii Feyenoord au voie să se deplaseze liber prin oraș, în ciuda vigilenței crescute”, au mai scris olandezii.

Câți spectatori sunt așteptați pe Arena Națională

, asistența va fi una foarte bună, însă stadionul nu o să fie plin. Cu două zile înainte de meci, Mihai Stoica a dezvăluit că s-au vândut 20.000 de bilete, iar estimările vorbesc despre o asistență care va fi în jurul a 30.000 de spectatori. Acestora li se adaugă și cei 4000 de olandezi ce vor fi în peluza oaspete.

FCSB are nevoie de victorie pentru a mai putea spera la calificarea în faza eliminatorie a competiției. Singurele 3 puncte pe care campioana României le are sunt câștigate la duelul cu Go Ahead Eagles, din prima rundă, atunci când elevii lui Elias Charalambous au triumfat, 1-0, în Olanda.