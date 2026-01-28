Sport

Ultrașii Petrolului, mesaj categoric înainte de partida cu Dinamo: „Lăsați vrăjeala!”

Petrolul se pregătește de meciul cu Dinamo, din deplasare, de la București, iar fanii ploieșteni au avut un mesaj clar pentru jucătorii conduși de Eugen Neagoe.
Mihai Alecu
28.01.2026 | 19:23
Ultrasii Petrolului mesaj categoric inainte de partida cu Dinamo Lasati vrajeala
Fanii ploieșteni, mesaj înainte de partida cu Dinamo
Runda cu numărul 24 din SuperLiga va aduce vineri un duel între Dinamo și Petrolul, pe stadionul Arcul de Triumf, iar suporterii echipei oaspete au transmis un mesaj clar jucătorilor conduși de Eugen Neagoe.

Mesajul ultrașilor ploieșteni pentru jucătorii Petrolului înainte de meciul cu Dinamo

Rezultatele proaste pe care Petrolul le-a înregistrat în acest sezon pot fi date uitării în cazul unei victorii cu Dinamo, cel puțin asta spun ultrașii de la Ploiești, care au afișat un mesaj prin care apelează la ambiția jucătorilor înainte de partida de la București.

„Asta vă este valoarea? Lăsați vrăjeala / Bateți vineri câinii și vă salvați onoarea”, a fost mesajul celor de la Peluza I Ilie Oană.

Petrolul mesaj
Mesajul suporterilor de la Petrolul înainte de meciul cu Dinamo

Vești bune pentru fanii lui Dinamo. Câți suporteri sunt așteptați pentru duelul cu Petrolul

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dat asigurări că se fac toate eforturile pentru ca gazonul de pe Arcul de Triumf să fie la cel mai bun nivel posibil. De asemenea, președintele lui Dinamo anunță că se așteaptă la un sold-out pentru duelul cu Petrolul.

„E bun gazonul, astăzi avem update de acolo, se lucrează, profesioniștii de acolo își fac treaba. Arată foarte bine gazonul, deci nu vor fi probleme. Singurul lucru e să nu plouă foarte tare în ultimele 24 de ore, dar în rest nu o să fie probleme. Din câte am înțeles se va umple stadionul. Bine, e mai ușor de umplut Arcul de Triumf decât Arena Națională. Vor fi 7000 de suporteri, da”, a spus Andrei Nicolescu.

Dinamo poate urca din nou pe primul loc în SuperLiga

Meciul de pe Arcul de Triumf aduce două stări de spirit diferite la Dinamo și Petrolul. „Câinii” au două victorii din două posibile în 2026, 1-0, cu U Cluj, și 2-1, cu Hermannstadt, în timp ce Petrolul a pierdut ambele meciuri, 0-4, cu Universitatea Craiova, și 0-1, cu Farul Constanța.

În cazul unui nou succes, Dinamo ar putea să fie din nou, temporar, pe primul loc în SuperLiga, asta până vor juca Universitatea Craiova și Rapid. De cealaltă parte, ploieștenii sunt pe locul 13, cu 20 de puncte, poziție care duce la barajul de rămânere în prima ligă.

