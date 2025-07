Ultrașii polonezi i-au dat vestea cea mare lui Edi! Ce se va întâmpla la următoarele meciuri ale Legiei: „Nu vom înceta să cerem mai mult”

Legia Varșovia este de departe cea mai mare echipă a Poloniei și, totodată, cea mai iubită. Din păcate pentru numeroșii fani, Legia a obținut doar poziția a 5-a în sezonul trecut de Ekstrakalsa, însă a câștigat Cupa Poloniei, fapt pentru care joacă în Europa League. Edi Iordănescu, noul antrenor al polonezilor, a primit o

Veste mare pentru Edi Iordănescu! Revin celebrii ultrași ai Legiei Varșovia

Rezultatele slabe din sezonul trecut, combinate cu lipsa transferurilor din perioada de mercato, i-au făcut pe ultrașii Legiei Varșovia să intre în grevă. Cei mai înfocați suporteri ai polonezilor au amenințat că vor boicota meciurile de acasă dacă cei din conducere nu vor transfera jucători pentru a se lupta la campionat.

Odată cu cele trei achiziții făcute, Petar Stojanovic (Empoli), Arkadiusz Reca (Spezia) și Mileta Rajovic (Watford), oficialii echipei i-au convins pe ultrași să revină în galerie pentru a-și susține favoriții.

Atacantul danez, Milet Rajovic, este cea mai scumpă achiziție din istoria campionatului Poloniei. N

„Nu vom înceta să cerem mai mult”. Fanii revin, însă continuă să ceară jucători de calitate la echipă

„Când am început greva de avertisment, am spus foarte clar că vrem transferuri. Am cerut întărirea lotului pentru a se ridica la nivelul dorințelor noastre, voiam ca Legia să aibă o șansă în lupta din campionat.

Presiunea a fost logică. Lipsa fanilor, numărul scăzut de spectatori și vânzările slabe de abonamente au atras atenția consiliului de administrație al clubului. Avem dreptul să punem presiune când ne dedicăm total echipei. Avem dreptul și obligația să supraveghem și să luptăm pentru ca un club atât de mare ca Legia să obțină mai mult

Nu vom înceta să cerem mai mult. Nu vom înceta să punem presiune. Dar acțiunile noastre au avut efect, de aceea protestul este suspendat. Sperăm ca împreună cu echipa și noul antrenor să concurăm pentru obiective îndrăznețe. Sperăm ca proprietarul și conducerea clubului să nu se comporte ca niște trădători și să spună «gata»”, a comunicat galeria pe social media, potrivit