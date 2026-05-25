Ultrașii Rapidului, banner devastator la ultimul meci al sezonului: „Sunteți o rușine!” Cine au fost cei vizați

Play-off-ul sezonului 2025-2026 se încheie în Giulești, cu duelul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova. Suporterii celor două formații s-au contrat în startul jocului, iar fanii rapidiști au afișat un banner foarte dur la adresa jucătorilor, prin care i-au taxat după parcursul dezastruos din acest play-off.

Duel al galeriilor înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Derapaj rasist al fanilor olteni

Fanii Universității Craiova au sosit în Giulești cu un banner cu mesajul „Salutați campioana!”, după ce gruparea din Bănie și-a asigurat titlul în etapa precedentă, în urma succesului cu 5-0 obținut contra Universității Cluj. Aceștia au și scandat „Ole, ole, ole, ola, aplaudați campioana!”, însă răspunsul din partea giuleștenilor nu s-a lăsat așteptat.

Galeria Rapidului a oferit instant replica adversarilor: „Campionii lui Olguța sunteți voi!”. Fanii Universității prezenți în Giulești au avut și un derapaj rasist înainte de startul partidei din ultima etapă a play-off-ului. Suporterii olteni au scandat „Țiganilor, țiganilor” înainte ca jocul să înceapă.

Fanii Rapidului, mesaj dur pentru jucători la meciul cu Universitatea Craiova

Mai apoi, suporterii Rapidului au afișat un banner cu un mesaj dur adresat jucătorilor, , cu un singur succes, giuleștenii ratând calificarea într-o cupă europeană. „Noi am fost lângă voi meci de meci fără oprire / Voi ați ratat toate obiectivele, sunteți o rușine!”, au transmis fanii.

Peluza din Giulești a fost mai goală ca niciodată la duelul contra Craiovei, fanii fiind extrem de dezamăgiți de forma teribilă arătată de echipă în ultimele luni. Meciul cu Universitatea Craiova va fi ultimul al lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului, acesta urmând a fi înlocuit de .

Ce au promovat fotbaliștii Craiovei înainte de meciul cu Rapid

pentru eventul cucerit în acest sezon, au ieșit pe gazon cu un banner prin care au promovat un festival de teatru. Este vorba despre Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, care a început pe 21 mai și se va încheia la finalul acestei luni.