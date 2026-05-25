Ultrașii Rapidului, banner devastator la ultimul meci al sezonului: „Sunteți o rușine!” Cine au fost cei vizați

Suporterii Rapidului nu au ratat oportunitatea de a-i taxa pe jucători pentru dezastrul din play-off la ultimul meci din acest sezon. Fanii olteni prezenți pe stadion au afișat la rândul lor un banner, adresat adversarilor.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
25.05.2026 | 21:40
Fanii Rapidului au afișat un banner cu un mesaj dur la meciul cu Universitatea Craiova. FOTO: Renato Anghelescu / Fanatik
Play-off-ul sezonului 2025-2026 se încheie în Giulești, cu duelul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova. Suporterii celor două formații s-au contrat în startul jocului, iar fanii rapidiști au afișat un banner foarte dur la adresa jucătorilor, prin care i-au taxat după parcursul dezastruos din acest play-off.

Duel al galeriilor înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Derapaj rasist al fanilor olteni

Fanii Universității Craiova au sosit în Giulești cu un banner cu mesajul „Salutați campioana!”, după ce gruparea din Bănie și-a asigurat titlul în etapa precedentă, în urma succesului cu 5-0 obținut contra Universității Cluj. Aceștia au și scandat „Ole, ole, ole, ola, aplaudați campioana!”, însă răspunsul din partea giuleștenilor nu s-a lăsat așteptat.

Suporterii Universității Craiova au afișat un banner cu mesajul „Salutați campioana!” la partida din Giulești cu Rapid. FOTO: Fanatik

Galeria Rapidului a oferit instant replica adversarilor: „Campionii lui Olguța sunteți voi!”. Fanii Universității prezenți în Giulești au avut și un derapaj rasist înainte de startul partidei din ultima etapă a play-off-ului. Suporterii olteni au scandat „Țiganilor, țiganilor” înainte ca jocul să înceapă.

Fanii Rapidului, mesaj dur pentru jucători la meciul cu Universitatea Craiova

Mai apoi, suporterii Rapidului au afișat un banner cu un mesaj dur adresat jucătorilor, la finalul unui nou play-off dezastruos, cu un singur succes, giuleștenii ratând calificarea într-o cupă europeană. „Noi am fost lângă voi meci de meci fără oprire / Voi ați ratat toate obiectivele, sunteți o rușine!”, au transmis fanii.

Peluza din Giulești a fost mai goală ca niciodată la duelul contra Craiovei, fanii fiind extrem de dezamăgiți de forma teribilă arătată de echipă în ultimele luni. Meciul cu Universitatea Craiova va fi ultimul al lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului, acesta urmând a fi înlocuit de Daniel Pancu, care a urmărit partida din tribună.

Ce au promovat fotbaliștii Craiovei înainte de meciul cu Rapid

Jucătorii de la Universitatea Craiova, care în urmă cu două zile au devenit Cetățeni de Onoare ai orașului pentru eventul cucerit în acest sezon, au ieșit pe gazon cu un banner prin care au promovat un festival de teatru. Este vorba despre Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, care a început pe 21 mai și se va încheia la finalul acestei luni.

Universitatea Craiova a promovat un eveniment cultural înainte de meciul cu Rapid. FOTO: Fanatik
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
