Sport

Ultrașii Rapidului, mesaj tăios înainte de derby-ul cu Dinamo: „Mai sperăm?”

Suporterii din Peluza Nord Rapid au avut un mesaj clar pentru echipă cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo, ce va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională.
Mihai Alecu
20.02.2026 | 23:47
Mesajul suporterilor Rapidului înainte de meciul cu Dinamo
Duelul dintre Rapid și Dinamo, din runda cu numărul 28 a SuperLigii, va ține capul de afiș al campionatului, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere al suporterilor.

Mesajul ultrașilor de la Rapid cu 24 de ore înainte de derby-ul cu Dinamo

Fanii formației din Giulești și-au exprimat supărarea pentru ultimele rezultate, la finalul partidei cu Farul Constanța, din runda trecută, pierdută cu 1-3. Aceștia au avut mai multe scandări dure adresate jucătorilor și relația dintre galerie și suporteri nu mai pare atât de strânsă ca în trecut.

Ultrașii au avut încă un mesaj pentru cei din club, conducători și fotbaliști, cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo. Cei de la Peluza Nord au afișat un banner în fața stadionului Giulești: „Primul obiectiv – ratat! / Mai sperăm la campionat?.

Rapid ultras
Mesajul ultrașilor de la Rapid înainte de meciul cu Dinamo

Rapid începe meciul cu Dinamo de pe locul 3 în SuperLiga

După ce a fost inclusiv pe primul loc, în mai multe rânduri, în acest sezon, Rapid începe meciul cu Dinamo de pe poziția a 3-a, sub formația alb-roșie și sub Universitatea Craiova, liderul la zi al SuperLigii. Giuleștenii sunt nevoiți să scoată un rezultat pozitiv în duelul cu formația lui Kopic pentru a nu se distanța și mai mult de primele două clasate.

În urmă cu mai puțin de 10 zile, cei de la Rapid au remizat cu CFR Cluj, în deplasare, rezultat care a însemnat eliminarea echipei din Cupa României, iar suporterii nu și-au ascuns nici atunci dezamăgirea față de un prim obiectiv ratat în acest sezon.

Asistență scăzută la meciul dintre Rapid și Dinamo?

Confruntările dintre Rapid și Dinamo au o istorie veche și sunt pline de orgolii mari din partea ambelor formații. De la promovarea în SuperLiga a giuleștenilor s-au consumat 10 dueluri directe, iar formația vișinie nu a pierdut vreun meci, reușind 5 victorii și 5 egaluri în tot acest timp.

Chiar dacă au acest avantaj moral asupra rivalilor, se pare că fanii giuleșteni se lasă cu greu convinși să vină la stadion sâmbătă. Cu o zi înainte de duelul de pe Arena Națională se vânduseră aproximativ 13.000 de bilete, dintre care 5.500 în peluza oaspeților.

