Sport

Ultrașii români au răbufnit la Varșovia! I-au cerut demisia după umilința cu Polonia

Suporterii României și-au pierdut răbdarea la Varșovia. Valuri de scandări împotriva FRF după „corecția” aplicată de Polonia în meciul direct din Liga Națiunilor.
Emanuel Roșu, Razvan Nicolae
02.10.2026 | 23:39
Ultrasii romani au rabufnit la Varsovia Iau cerut demisia dupa umilinta cu Polonia
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Fanii români și-au pierdut răbdarea la Varșovia. Val de strigăte jignitoare în meciul cu Polonia. Foto: FANATIK.
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Polonia – România a fost partida din etapa a 3-a din Liga Națiunilor 2026 – 2027. După primele două eșecuri din această campanie, „tricolorii” au sperat să își ia revanșa în această deplasare. Nu a fost să fie așa, iar suporterii și-au manifestat furia direct pe stadion. Ce scandări au fost auzite la Varșovia.

Răzvan Burleanu și FRF, ținta suporterilor români la meciul cu Polonia

Etapa a 3-a din Liga Națiunilor le-a adus față în față pe Polonia și România, echipe ce aveau înaintea meciului direct 1, respectiv 0 puncte. În fața celor 51 054 spectatori înregistrați, gazdele au dat „recital”. Meciul a început teribil pentru „tricolori”, care au văzut roșu la Drăgușin după duelul cu Lewandowski. Atacantul polonez a deschis scorul din penalty-ul obținut, iar tabela indica doar 1-0 la pauză.

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Actul secund a venit cu o „ploaie” de goluri pe Strawberry Arena. După o oră de joc, aceeași tabelă de marcaj indica 5-0. Fanii români, veniți din toate colțurile țării, și-au pierdut cumpătul. „Burleanu este o mizerie”, „FRF, **** FRF”, au fost scandările acestora, vizibil frustrați de o nouă umilință a naționalei României. Mai mult decât atât, ultrașii i-au cerut demisia șefului de la Casa Fotbalului.

Suferința a continuat pentru elevii lui Gică Hagi, care aveau să fie martori la hattrick-ul lui Robert Lewandowski în minutul 86. Veteranul polonezilor a ajuns la 9 reușite în fața reprezentativei noastre, depășind astfel seria pe care o avea cu naționale mult mai slab cotate precum Gibraltar și San Marino, care au primit câte 6 goluri de la acesta.

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Gică Hagi a urlat disperat la arbitru în meciul cu Polonia

Tensiunea a atins cote maxime în tabăra României și la nivelul băncii tehnice. Deciziile arbitrului l-au făcut pe Gică Hagi să fie un car de nervi. Elvețianul Urs Schnyder a considerat că Radu Drăgușin l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski și a acordat lovitură de la „11 metri” în minutul 22. „Centralul” l-a eliminat pe fundașul român, iar această decizie a stârnit revolta staff-ului „tricolorilor”.

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Gică Hagi și-a arătat nemulțumirea pe margine. Ulterior, în minutul 39, „Regele” a erupt din nou pe margine când Tudor Băluță a văzut cartonașul galben. „Nu e fault, nu e fault! A atins mingea, a câștigat mingea!”, a urlat selecționerul României la arbitrul de rezervă.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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