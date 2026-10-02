Ultrașii români au răbufnit la Varșovia! I-au cerut demisia după umilința cu Polonia

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2026 – 2027. După primele două eșecuri din această campanie, „tricolorii” au sperat să își ia revanșa în această deplasare. Nu a fost să fie așa, iar suporterii și-au manifestat furia direct pe stadion. Ce scandări au fost auzite la Varșovia.

Răzvan Burleanu și FRF, ținta suporterilor români la meciul cu Polonia

Etapa a 3-a din Liga Națiunilor le-a adus față în față pe Polonia și România, echipe ce aveau înaintea meciului direct 1, respectiv 0 puncte. În fața celor 51 054 spectatori înregistrați, gazdele au dat „recital”. Meciul a început teribil pentru „tricolori”, care au văzut . Atacantul polonez a deschis scorul din penalty-ul obținut, iar tabela indica doar 1-0 la pauză.

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Actul secund a venit cu o „ploaie” de goluri pe Strawberry Arena. După o oră de joc, aceeași tabelă de marcaj indica 5-0. Fanii români, veniți din toate colțurile țării, și-au pierdut cumpătul. „Burleanu este o mizerie”, „FRF, **** FRF”, au fost scandările acestora, vizibil frustrați de o nouă umilință a naționalei României. Mai mult decât atât, ultrașii i-au cerut demisia șefului de la Casa Fotbalului.

Suferința a continuat pentru elevii lui Gică Hagi, care aveau să fie martori la hattrick-ul lui Robert Lewandowski în minutul 86. Veteranul polonezilor a ajuns la 9 reușite în fața reprezentativei noastre, depășind astfel , care au primit câte 6 goluri de la acesta.

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Gică Hagi a urlat disperat la arbitru în meciul cu Polonia

Tensiunea a atins cote maxime în tabăra României și la nivelul băncii tehnice. Deciziile arbitrului l-au făcut pe Gică Hagi să fie un car de nervi. Elvețianul Urs Schnyder a considerat că Radu Drăgușin l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski și a acordat lovitură de la „11 metri” în minutul 22. „Centralul” l-a eliminat pe fundașul român, iar această decizie a stârnit revolta staff-ului „tricolorilor”.

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Gică Hagi și-a arătat nemulțumirea pe margine. Ulterior, în minutul 39, „Regele” a erupt din nou pe margine când Tudor Băluță a văzut cartonașul galben. „Nu e fault, nu e fault! A atins mingea, a câștigat mingea!”, la arbitrul de rezervă.