Ultrașii români și polonezi, în prim-plan pe Arena Națională! Mesajele afișate în tribune. Galerie foto

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Meciul România – Polonia, disputat sâmbătă seară pe Arena Națională, a adus spectacol nu doar pe teren, ci și în tribune. Ultrașii celor două naționale au afișat bannere cu mesaje puternice, care au atras atenția spectatorilor. Suporterii români au transmis două mesaje destul de critice, în timp ce polonezii au desfășurat un banner uriaș, care a acoperit o mare parte din peluza rezervată oaspeților.

Bannere cu mesaje dure afișate de ultrașii români la meciul România – Polonia

a fost una specială la confruntarea dintre România și Polonia, din etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Cele două galerii au venit pregătite nu doar să își susțină favoriții, ci și să transmită mesaje prin intermediul bannerelor afișate în tribune.

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prin două mesaje cu tentă critică, în care au făcut referire la principiile mișcării ultras și la nemulțumirile față de anumite reguli. Primul banner a conținut mesajul: „Rămânem proscriși, chestie de principiu / Când legea o dictează perciunii lui Silviu”. Un al doilea mesaj a fost afișat tot în sectorul ocupat de ultrașii români: „Cinci ani au trecut, rămânem pe vecie / Dovadă că la drept se prefă ultrașerie”.

Polonezii au afișat un banner uriaș pe Arena Națională

Nici suporterii Poloniei nu au trecut neobservați la București. Galeria oaspeților a pregătit un banner de dimensiuni impresionante, desfășurat pe aproape întreaga suprafață a peluzei ocupate de fanii polonezi.

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Mesajul a fost scris în limba engleză și a avut un caracter diferit față de cele afișate de ultrașii români: „Europe’s children deserve to grow up safe”, au transmis polonezii, mesaj care se traduce prin „Copiii Europei merită să crească în siguranță”. Bannerul a reprezentat unul dintre cele mai vizibile momente din tribunele Arenei Naționale, prin dimensiunile sale și prin mesajul adresat publicului european.

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Dincolo de mesajele afișate, suporterii celor două reprezentative au contribuit la atmosfera de pe cel mai mare stadion al țării. Torțele, fumigenele și încurajările venite din peluze au completat decorul confruntării dintre România și Polonia.

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După bannerul uriaș prin care au transmis că toți copiii Europei merită să crească în siguranță, suporterii polonezi au prezentat alte două mesaje cu tentă politică. Unul dintre bannere a conținut mesajul „Pentru poporul vândut, iadul te va înghiți”, în timp ce al doilea l-a vizat direct pe premierul Poloniei, Donald Tusk.„Tusk, trădător de neam”, au scris ultrașii polonezi pe un alt banner afișat în timpul meciului cu România.

Gest emoționant al ultrașilor români la România – Polonia! Mesaj pentru victimele atentatului de la Cracovia

Ultrașii români au afișat un nou banner pe Arena Națională, de această dată cu un mesaj de solidaritate pentru poporul polonez. Suporterii tricolorilor au făcut referire la tragedia petrecută în urmă cu o săptămână la Cracovia, unde un atac armat a provocat moartea a șase persoane. Incidentul a avut loc pe 7 noiembrie, în piața centrală a orașului polonez, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru terorism. Tragedia a zguduit Polonia, unde au fost declarate două zile de doliu național.

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În acest context, ultrașii români au ținut să transmită un mesaj de susținere pentru victime și familiile acestora, chiar în timpul confruntării directe dintre cele două naționale: „In times we need and full of sorrow, we stand together and pray for Krakow”, a fost mesajul afișat în peluza românilor. Prin bannerul scris în limba engleză, suporterii au transmis că sunt alături de locuitorii Cracoviei în aceste momente dificile, gestul depășind rivalitatea sportivă dintre România și Polonia.