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România – Bosnia se joacă fără spectatori, după „incidentele” din meciul României – Kosovo. Ultrașii de la Honor et Patria au reacționat și au afișat un mesaj în afara stadionului, care astăzi va fi închis. Mesajul în limba engleză scrie „If sanctions turn to abuse, they lose their rightful use!”. În traducere, „Dacă sancțiunile se transformă în abuz, își pierd justificarea!”.

Ultrașii României, mesaj dur pentru UEFA înaintea meciului cu Bosnia

Suporterii mai țin și un steag cu mesajul „UEFA MAFIA”, folosit deseori de cei care se răzvrătesc împotriva forului continental care conduce fotbalul cu mână de fier și toleranță zero pentru imixtiuni politice sau momente pirotehnice.

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„Mesaj împotriva sancțiunilor UEFA, ce lasă astăzi echipa națională fără susținerea publicului. Dacă în trecut unele sancțiuni, deși poate excesive, măcar se bazau pe unele prevederi regulamentare, de data aceasta măsura este una complet abuzivă. pur și simplu nu au existat!

Pseudo naționala kosovară a ieșit de pe gazon, unei victorii mincinoase la masa verde. Asta a fost tot și nimic altceva. Iar pentru așa ceva, să ajungi să joci cu porțile închise este un abuz strigător la cer!”, au transmis cei de la Honor et Patria pe pagina lor oficială de Instagram.

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România – Bosnia se joacă fără spectatori din cauza incidentelor de la meciul cu Kosovo

România – Bosnia se joacă fără spectatori pentru că ultrașii, sau o parte din ei, au scandat Serbia, Serbia în timpul partidei, moment în care kosovarii au decis să părăsească terenul. UEFA a amendat atunci dur FRF pentru diverse motive, de la mesaje politice la scandări xenofobe și a interzis accesul fanilor la partida din această seară de la București. România nu recunoaște statul Kosovo, astfel că ultrașii au invocat acest argument în momentul în care au scandat împotriva unui stat pe care nu-l recunosc.