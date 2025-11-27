Ultrașii sârbi, scenografie cu stema României la Steaua Roșie – FCSB. Cele două cuvinte de pe bannerul uriaș și scandări dure către UEFA. Foto

Sport
Moment incredibil înainte de duelul dintre Steaua Roșie și FCSB din Europa League. Mesajul sârbilor pentru România. Imagini virale de pe stadionul din Belgrad.
Alex Bodnariu, Darius Drăgoi
27.11.2025 | 22:27
ULTIMA ORĂ
Moment cu totul special înainte de lovitura de start a meciului de la Belgrad dintre Steaua Roșie și FCSB. Suporterii echipei din Serbia au afișat o scenografie spectaculoasă dedicată legăturii țării lor cu România.

Atmosferă superbă la Steaua Roșie – FCSB. Românii au făcut deplasarea la Belgrad

Așa cum era de așteptat, atmosfera pe stadionul Marakana din Belgrad e una de excepție. Zeci de mii de suporteri sunt în tribune la duelul dintre Steaua Roșie și FCSB, unul extrem de important din Europa League.

Și câțiva români au făcut deplasarea la Belgrad pentru a-și susține favoriții. FCSB are neapărată nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai spera la o calificare în primăvara europeană, la fel cum a reușit în sezonul precedent.

Scenografie superbă în Steaua Roșie – FCSB. Mesajul sârbilor pentru România

Înainte de startul jocului, suporterii din peluza celor de la Steaua Roșie au afișat o scenografie superbă în care au amintit de relațiile foarte bune dintre cele două state, Serbia și România.

Mesajul ales a fost unul destul de simplu: „Orthodox Brother – Frăția ortodoxă”. Mai mult, culorile steagurilor celor două țări au fost prezente, la fel ca și stemele care au înconjurat o cruce uriașă. Totodată, ultrașii sârbii au scandat „UEFA Mafia” la mijlocul primei reprize.

Moment special înainte de Steaua Roșie – FCSB. Cum au fost întâmpinați românii pe Marakana. Foto. Fanatik.

Imaginile s-au viralizat instant pe rețelele de socializare. E bine cunoscută relația dintre Serbia și România. În trecut, și la meciurile echipelor naționale, suporterii s-au comportat exemplar în tribune și nu au existat incidente.

