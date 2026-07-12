Câţi fani sunt în tribune la Supercupa României, U Craiova – U Cluj! Steag special pe care l-au făcut oltenii după trofeele câștigate în 2026. Video

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Universitatea Craiova a câştigat eventul în stagiunea precedentă şi . Oltenii au luat cele două trofee din sezonul trecut împotriva „şepcilor roşii”, care speră să se răzbune în confruntarea de pe „Ion Oblemenco”.

Asistenţa de pe arena „Ion Oblemenco” este de aproximativ 12.000 de fani. Peluza Nord asigură fundalul sonor în stadion şi pune presiune pe echipa „şepcilor roşii”. Şi pe teren, Universitatea Craiova are iniţiativa în startul meciului. Fanii oltenilor au venit la stadion cu un steag inedit care reprezintă un personaj de desene animate (căţelul Muttley), alături de cupa şi campionat.

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Fanii campioanei, un nou cântec pentru Universitatea Craiova!

Pe străzile din Craiova a început deja agitaţia. Mii de fani au umplut terasele oraşului. Pe lângă râurile de bere care se consumă, suporterii au aprins torţe şi au început cântecele de „campioni”, titlul venind în Oltenia după o aşteptare de 35 de ani.

Fanii din Peluza Nord au inventat un nou cântec, cu care să îşi încurajeze campionii, pe care l-au fredonat pe străzile oraşului: „Când a fost cel mai greu / Am rămas în picioare / Acum sărbătorim / Că Ştiinţa-i din nou mare”.

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Ultraşii Universităţii Craiova, show în centru înainte de Supercupa cu U Cluj! Fanii campionilor au inventat un nou cântec.

Suporterii au plecat în corteo spre stadion

Cu o oră înaintea meciului, ultraşii Universităţii Craiova au plecat în corteo spre stadion. Au cântat: „Campionii României sunt noi!”. În tribunele arenei „Ion Oblemenco” se anunţă în jur de 12.000 de oameni.

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portarul Răzvan Sava, împrumutat în această vară de la Udinese. De cealaltă parte, la „şepcile roşii” va juca în premieră Poulolo, fundaş transferat de la UTA Arad.

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