Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă stadionul Steaua”

Mulți dintre cei care pun umărul la ducerea lui Dinamo între primele echipe din România au făcut parte din suporterii care au populat arena din Ștefan cel Mare în trecutul glorios.

Ștefan Știucă dezvăluie cum a devenit suporter al lui Dinamo și ce s-a întâmplat în Ghencea, când a fost arsă peluza

Ștefan Știucă, cel pe care îl auziți la fiecare meci jucat pe teren propriu de bucureșteni, este unul dintre aceștia, Prezent la FANATIK DINAMO, ca invitat al lui Cristi Coste, oficialul echipei alb-roșie a fost ca o carte deschisă și a povestit multe din întâmplările trecutului său. Știucă a dezvăluit inclusiv cum a ajuns fan al echipei, dar și că îl cunoaște pe suporterul care a inițiat arderea peluzei din Ghencea, din 1997.

„Nu am fost în Ghencea când s-a ars peluza, eram foarte tânăr, dar știu cine a făcut-o. În 1997, ca tânăr reporter, Andrei Vochin raportează vădit emoționat cele întâmplate”, a spus Ștefan Știucă la FANATIK DINAMO.

Acesta a continuat și a vorbit despre modul în care a devenit el fan al echipei din Ștefan cel Mare: „Eu am deschis ochii în Ghencea, lângă stadionul Stelei. Sunt născut și crescut în Drumul Taberei. Părinții m-au dus la 5 ani la judo la Dinamo. Eu am fost sportiv al clubului. Am ajuns să joc și fotbal. Fizic am avut, problema a fost cu tehnica, picioarele. Alături de câțiva prieteni am făcut grupul ăsta de bucureșteni care a trecut prin mai multe denumiri și ulterior s-a transformat în Peluza Sud”.

Ultrasul devenit angajat al lui Dinamo, Ștefan Știucă, amintiri din perioada când mergea în peluză

cu fanii adverși, inclusiv încleștarea violentă cu fanii croați de la Torcida, care au fost șifonați rău de , care din câte se spune, au fost ajutați chiar de rivalii de la Steaua.

„Am trăit bucuria deplasărilor în Giulești, în Ghencea. Am fost obișnuit să văd oaspeții comasați în colțul ăla de peluză de vizavi de vechea tabelă de pe Ștefan cel Mare. Sunt fericit că l-am văzut pe Florentin Petrec când a marcat cu Everton, că m-am alergat cu rușii, cu Hajduk Split, cu Torcida. Și că am scăpat cu libertate și cu sănătatea întreagă din toată distracția asta, ajungând ulterior, om serios, să lucrez în club”, a mai povestit Ștefan Știucă.