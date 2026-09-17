Ultrasul din Piața Victoriei, Ciprian Pamfile, nu are ocupație, cântă rap și apare des în ipostaze religioase. Numele său figurează în dosare privind datorii și executări silite

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FANATIK a urmărit cronologia actelor disponibile, de la dosare civile și proceduri de executare silită până la documente fiscale ale Sectorului 4 și dosarul penal deschis pe 16 septembrie 2026. Documentele prezintă o succesiune de apariții ale aceluiași nume, dar stabilirea fără echivoc a identității dintre persoana din aceste acte și cea cercetată acum presupune coroborarea datelor individualizante din documentele oficiale.

Instanța spune că Ciprian Pamfile este necăsătorit și are studii gimnaziale

Cel mai recent dosar este 55643/299/2026, aflat la Judecătoria Sectorului 1 București. În această cauză, , alături de alte persoane, după incidentele violente produse la protestul ciobanilor din Piața Victoriei din data de 15 septembrie. Procurorii au solicitat arestarea preventivă, însă judecătorul a respins miercuri seara , începând cu 16 septembrie și până la 15 octombrie 2026. Decizia putea fi contestată în termen de 48 de ore.

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Minuta instanței îl identifică drept „Pamfile Ciprian-Ștefan” și consemnează că este necăsătorit, are studii gimnaziale și nu are ocupație. Documentul îl menționează, de asemenea, ca fiind cunoscut cu antecedente penale.

”În baza art. 221 alin. (2) și (3) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpații au următoarele obligații:

să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori sunt chemați;

să nu folosească rețele sociale (Facebook, Instagram, TikTok etc.);

să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În baza art. 221 alin. (4) C. proc. pen., atrage atenția inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

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Desemnează ca organ de supraveghere a respectării măsurii preventive a arestului la domiciliu, precum și a respectării obligațiilor de către inculpați, organul de poliție în raza căruia domiciliază fiecare inculpat”, se arată în minuta instanței.

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Surse judiciare au declarat pentru Gândul că Ciprian Pamfile ar fi avut, de mai mulți ani, legături cu grupări ultranaționaliste și că ar fi fost activ în zona protestelor încă din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit anchetatorilor citați, acesta ar fi avut relații cu persoane asociate unor curente care promovează idei legionare și naziste.

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Pamfile apare și în materiale publice alături de persoane prezentate drept simpatizanți ai Mișcării Legionare și de generalul Radu Theodoru. De asemenea, sursele citate indică o apropiere de gruparea „Noi Românii”, asociată zonei ultra a CSA Steaua și condusă informal de Niculae Ștefan.

Pamfile a intrat pe gazon în minutul 78 al meciului România – Austria desfășurat pe Arena Națională în 2025. Ulterior, într-un interviu acordat FANATIK, acesta a explicat motivul pentru care a pătruns pe teren. ”Am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos”, declara atunci Ciprian Pamfile. După incident, el a primit o amendă de 500 de lei și o interdicție de un an pe stadioane, potrivit propriilor declarații făcute pentru FANATIK. În interviul acordat după partida România – Austria, Pamfile a susținut că gestul său a avut legătură cu credința. ”Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus el, referindu-se la momentul în care a pătruns pe teren.

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Ciprian Pamfile se pozează în social media în diverse ipostaze religioase

Ciprian Pamfile este foarte activ pe rețelele sociale unde cheamă oamenii la revoltă și se pozează în diverse ipostaze religioase. El face frecvent referire la Dumnezeu, Iisus Hristos și credința ortodoxă. De asemenea, pe conturile asociate proiectului său muzical apar mesaje precum „Slavă Lui Dumnezeu!” alături de referințe la Ortodoxie și creștinism.

Pamfile și-a construit o prezență online în jurul muzicii, sub numele Ki1NG ProDigal, și al unor mesaje cu puternică încărcătură religioasă. Un videoclip publicat pe YouTube în 2021 este intitulat „Ki1NG ProDigal – Rugaciune”. Descrierea îl indică pe ProDigal drept realizator și compozitor, în colaborare cu CGR Studio. În martie 2026 a fost publicată piesa „Campion”, atribuită lui Ki1NG ProDigal. Contul de Instagram asociat piesei folosește simultan hashtagurile #ki1ngprodigal, #ciprianstefanpamfile, #ortodox, #prodigalmusicromania și #rap.

Un videoclip publicat în 2023 promovează apariția lui Ki1NG ProDigal în serialul „Clanul”, iar canalul este prezentat ca sursă a materialului.

Numele Ciprian Ștefan Pamfile apare și în dosare de executare a unor obligații

Anterior dosarului penal din 2026, numele Pamfile Ciprian Ștefan a apărut în mai multe cauze privind executarea unor obligații.

Un exemplu este dosarul 10508/4/2026, înregistrat la Judecătoria Sectorului 4. Obiectul îl reprezintă „validare poprire în dosar de executare nr. 6626/2021”. Pamfile figurează ca debitor, iar SVEA Ekonomi Cyprus Limited ca creditor. Instanța a validat poprirea înființată în februarie 2026 și a obligat terțul poprit să achite creditoarei sumele datorate debitorului, până la concurența a 1.747,77 lei, în limita unei treimi din venitul lunar net.

Această cauză are și o legătură cu un dosar mai vechi: 29672/4/2021, în care aceeași persoană apărea ca debitor, iar obiectul îl reprezenta încuviințarea executării silite în dosarul de executare nr. 6626/2021.

În 2025, Pamfile apare într-un alt dosar, 20605/4/2025, în calitate de contestator într-o contestație la executare. Instanța nu a analizat fondul contestației, ci a anulat cererea deoarece nu fusese achitată corespunzător taxa judiciară de timbru. Prin urmare, această hotărâre nu stabilește dacă executarea contestată era sau nu legală.

Numele lui Pamfile apare și în alte trei dosare de încuviințare a executării silite înregistrate la Judecătoria Sectorului 4 în 2022. În dosarul 1336/4/2022, Pamfile figurează ca debitor, SCPEJ Cosoreanu & Asociații ca petent, iar Investcapital Ltd ca creditor. Instanța a admis cererea și a încuviințat executarea silită în dosarul de executare nr. 84/2022.

În dosarul 2475/4/2022, Pamfile Ciprian Ștefan apare din nou ca debitor. Creditorul este Banca Transilvania SA, iar executorul judecătoresc figurează ca petent. În aceeași procedură mai apare un al doilea debitor, Pamfile Laurențiu Nicu. Instanța a admis cererea de încuviințare a executării silite.

Un alt dosar este 26230/4/2022. Și aici Pamfile apare ca debitor, iar creditor este Kredyt Inkaso Investments RO S.A. Instanța a admis cererea și a încuviințat executarea silită prin toate modalitățile prevăzute de lege, succesiv sau simultan, până la realizarea obligației cuprinse în titlul executoriu.

În documentele publicate de administrația fiscală locală din Sectorul 4 apare, de asemenea, numele Pamfile Ciprian-Ștefan.

Într-un document din 2019 figurează un titlu executoriu și o somație emise pe acest nume. Un document publicat în 2023 menționează din nou numele, alături de un alt titlu executoriu și o altă somație.

Pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 figurează mai multe dosare în care apare numele lui Ciprian Ștefan Pamfile

În evidențele Judecătoriei Sectorului 4 București apar mai multe cauze civile în care figurează o persoană cu numele Ciprian Ștefan Pamfile, inclusiv litigii referitoare la relații de familie, autoritatea părintească, domiciliul unui minor și obligația de întreținere.

Unul dintre dosarele înregistrate în 2025, 11458/4/2025, are ca obiect „exercitarea autorității părintești”. Pamfile Ciprian Ștefan figurează în calitate de pârât, iar Natia Pamfile în calitate de reclamant. În cauză mai apare Dion Lavaris Jones, probabil un cetățean străin. Dosarul nu este închis. La termenul din 18 august 2026, instanța a dispus amânarea judecății, printre motive aflându-se lipsa unui martor și necesitatea unor demersuri către DGASPC. Următorul termen este stabilit pentru 16 octombrie 2026.

Un alt dosar, 11461/4/2025, privește „stabilire domiciliu minor”. În această cauză, Pamfile Ciprian Ștefan figurează ca reclamant, iar Natia Pamfile și Dion Lavaris Jones ca pârâți. Dosarul a fost ulterior conexat la cauza 11458/4/2025. Prin urmare, cele două numere de dosar nu trebuie prezentate ca două litigii familiale complet independente.

Într-o altă cauză, 13175/4/2025, instanța a analizat o cerere de ordonanță președințială. Pamfile L. Ciprian Ștefan apare ca pârât, iar Natia Pamfile ca reclamant. Prin hotărârea pronunțată la 25 iunie 2025, Judecătoria Sectorului 4 a admis în parte solicitarea și a modificat obligația de întreținere pentru minor, stabilind plata unei pensii de întreținere în cuantum de o șesime din venitul lunar net, în bani, începând de la data introducerii cererii.

S-au înregistrat mai multe cereri pentru ordine de protecție

În istoricul instanțelor apar și mai multe dosare având ca obiect ordin de protecție. În dosarul 14649/4/2018, înregistrat la Judecătoria Sectorului 4, Ciprian Ștefan Pamfile figurează ca pârât, iar Natia Pamfile ca reclamant. Instanța a admis atunci cererea și a dispus, pentru o perioadă de șase luni, păstrarea unei distanțe de 300 de metri față de reclamantă, locuința acesteia și locul său de muncă.

Hotărârea a fost atacată, iar în dosarul de apel 21295/3/2018, Tribunalul București a admis apelul formulat de Pamfile. Instanța a luat act de retragerea cererii de către reclamantă și a anulat în întregime hotărârea civilă pronunțată în primă instanță.

Numele lui Pamfile apare ulterior în alte cauze cu obiect similar. În 29928/4/2020, Judecătoria Sectorului 4 a respins ca neîntemeiată cererea de ordin de protecție formulată împotriva sa. O soluție similară apare în dosarul 22/4/2023, unde cererea a fost de asemenea respinsă ca neîntemeiată.

În 22446/4/2024, o nouă cerere de ordin de protecție îl are pe Pamfile în calitate de pârât. Și în acest caz, instanța a respins cererea ca neîntemeiată.