Ultrasul galez care a intrat pe gazon în Ghencea chiar înainte de România – Țara Galilor 2-1: „CSA Steaua, nu FCSB”

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România – Țara Galilor 2-1, al doilea amical din mandatul lui Gică Hagi, s-a jucat pe arena din Ghencea. Selecționata lui Craig Bellamy a fost susținută de un număr important de fani, care au venit devreme la stadion. Ultrașii galezi au avut o poziție fermă când a venit vorba despre

Ultrașii galezi, despre războiul CSA Steaua vs. FCSB

România – Țara Galilor, primul meci în țară cu Hagi selecționer, s-a terminat cu 2-1, Coman și Rus marcatori pentru tricolori. Confruntarea de pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, a atras peste 23.000 de spectatori în tribune.

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Și sectorul rezervat oaspeților va fi destul de populat. pentru a încuraja selecționata lui Craig Bellamy. Foarte curioși, britanicii au venit devreme la stadion și s-au fotografiat cu arena din Ghencea. Pe pagina de Facebook „Away Day Tours” au apărut câteva poze de la stadion și cu mesajul: „O mică privire din interiorul stadionului CSA Steaua București (Nu FCSB), acolo unde Țara Galilor va juca azi, pe stadionul Steaua, împotriva României. Capacitatea arenei, 31.254 locuri”, a fost anunțul făcut chiar înainte de meci.

Fanii din Țara Galilor au mers să vadă finala bucureșteană din Liga 4

Înnebuniți după fotbal, fanii din Țara Galilor nu au putut sta departe de stadioane înaintea duelului amical cu naționala României. O parte din fanii britanici au fost surpinși pe stadionul „Sportul”, din Regie. Acolo s-a disputat partida care avea să desemneze câștigătoarea Ligii a 4-a pe București, între ACS Omega Sport și CSU Știința.



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Meciul, deși disputat la un nivel inferior, a avut parte nu doar de 70 de galezi curioși, ci și de o brigadă de arbitri de elită. Duelul dintre Omega Sport și Știința a fost arbitrată la centru de experimentatul Sebastian Colțescu. Arbitrii asistenți au fost Ionuț Neacșu și Marius Bărbulescu, iar arbitru de rezervă Eduard Văduva. Observator de arbitri a fost fostul arbitru asistent FIFA, Nicolae Marodin.

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