Sport

Ultrasul galez care a intrat pe gazon în Ghencea chiar înainte de România – Țara Galilor 2-1: „CSA Steaua, nu FCSB”

Un ultras din Țara Galilor a intrat pe stadionul din Ghencea cu câteva ore înainte amicalului cu România, câștigat de tricolori, scor 2-1. Britanicii au luat o poziție fermă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB
Cristian Măciucă
07.06.2026 | 06:40
Ultrasul galez care a intrat pe gazon in Ghencea chiar inainte de Romania Tara Galilor 21 CSA Steaua nu FCSB
SPECIAL FANATIK
Ultrașii galezi au intrat în Ghencea cu doar câteva ore înainte de România - Țara Galilor: „CSA Steaua, nu FCSB” FOTO: Facebook Aways Days
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România – Țara Galilor 2-1, al doilea amical din mandatul lui Gică Hagi, s-a jucat pe arena din Ghencea. Selecționata lui Craig Bellamy a fost susținută de un număr important de fani, care au venit devreme la stadion. Ultrașii galezi au avut o poziție fermă când a venit vorba despre războiul pentru identitate dintre CSA Steaua și FCSB.

Ultrașii galezi, despre războiul CSA Steaua vs. FCSB

România – Țara Galilor, primul meci în țară cu Hagi selecționer, s-a terminat cu 2-1, Coman și Rus marcatori pentru tricolori. Confruntarea de pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, a atras peste 23.000 de spectatori în tribune.

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Și sectorul rezervat oaspeților va fi destul de populat. Numeroși fani galezi au venit în România pentru a încuraja selecționata lui Craig Bellamy. Foarte curioși, britanicii au venit devreme la stadion și s-au fotografiat cu arena din Ghencea. Pe pagina de Facebook „Away Day Tours” au apărut câteva poze de la stadion și cu mesajul: „O mică privire din interiorul stadionului CSA Steaua București (Nu FCSB), acolo unde Țara Galilor va juca azi, pe stadionul Steaua, împotriva României. Capacitatea arenei, 31.254 locuri”, a fost anunțul făcut chiar înainte de meci.

Fanii din Țara Galilor au mers să vadă finala bucureșteană din Liga 4

Înnebuniți după fotbal, fanii din Țara Galilor nu au putut sta departe de stadioane înaintea duelului amical cu naționala României. O parte din fanii britanici au fost surpinși pe stadionul „Sportul”, din Regie. Acolo s-a disputat partida care avea să desemneze câștigătoarea Ligii a 4-a pe București, între ACS Omega Sport și CSU Știința.

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Meciul, deși disputat la un nivel inferior, a avut parte nu doar de 70 de galezi curioși, ci și de o brigadă de arbitri de elită. Duelul dintre Omega Sport și Știința a fost arbitrată la centru de experimentatul Sebastian Colțescu. Arbitrii asistenți au fost Ionuț Neacșu și Marius Bărbulescu, iar arbitru de rezervă Eduard Văduva. Observator de arbitri a fost fostul arbitru asistent FIFA, Nicolae Marodin.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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