Atleta română de origine kenyană, . Sportiva a acuzat o accidentare suferită în avion.

Uluitor! Atleta care reprezintă România la JO s-a accidentat în avionul spre Paris: “Am simțit o întindere!”

. Atleta română de origine kenyană a terminat cu un timp de 9 minute 31 de secunde și 23 de sutimi, clasându-se la final pe poziția a 8-a.

Sportiva a vorbit cu reporterii FANATIK prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris, Stella mărturisindu-le că a resimțit o durere în drumul cu avionul spre capitala Franței, acest lucru afectând-o și în proba la care a evoluat.

„A fost ok, nu am reușit însă să mă calific în finală. După cinci tururi am simțit o întindere la coapsă. Nu e vorba despre o accidentare gravă dar e o întindere. Am simțit prima oară această durere în urmă cu trei zile, probabil din cauza statului în avion.

Am încercat să ajung la final, să termin cursa. M-am descurcat bine în primele cinci tururi, dar după aceea nu am mai putut ține ritmul.

Bineînțeles că sunt dezamăgită, dar trebuie să accept rezultatul de azi. M-am pregătit mult pentru această ediție a Jocurilor Olimpice dar asta e competiția și mă mă voi concentra de acum încolo pe următoarele curse.

Sunt fericită că pot concura pentru România, dar din păcate astăzi nu am putut să mă calific în finală. Mă pregătesc pentru campionatele mondiale, vom avea și semimaratonul de la campionatele europene și o cursă de cross country”, a spus Stella Rutto la finalul cursei de 3.000 de metri obstacole de la Jocurile Olimpice de la Paris.

România, pe locul 12 în clasamentul medaliilor

România se află pe poziția a 12-a în clasamentul medaliilor, cu 7 clasări pe podium, dintre care 3 pe prima treaptă, 3 pe a doua și o singură dată pe a treia.

, înotătorul legitimat la CS Dinamo cucerind aurul la proba de 200 de metri liber și bronzul la proba de 100 de metri liber.

Canotorii români au fost pe val la această ediție de Jocuri Olimpice, echipajele de la dublu vâsle masculin (n.r ) și de la 8+1 feminin ( ) au ocupat prima treaptă a podiumului.

(n.r dublu rame), (dublu vâsle) si (dublu vâsle feminin) sunt echipele de la canotaj care au reușit să obțină medalia de argint pentru România.