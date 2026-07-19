Sport

Uluitor! Campionul mondial cu Spania a primit interzis în SUA și a cerut intervenția președintelui Donald Trump: „Am nevoie de ajutor!”

Un fost jucător important al naționalei Spaniei a fost oprit la intrarea în SUA și i-a cerut ajutorul lui Donald Trump pentru a putea fi prezent la marea finală CM 2026. Vezi pe FANATIK despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 09:00
Uluitor Campionul mondial cu Spania a primit interzis in SUA si a cerut interventia presedintelui Donald Trump Am nevoie de ajutor
ULTIMA ORĂ
Joan Capdevila a primit interzis în SUA și a cerut intervenția președintelui Donald Trump pentru a putea participa la meciul Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Joan Capdevila (48 de ani), fostul internațional spaniol care a câștigat EURO 2008 și Cupa Mondială în 2010 alături de prima reprezentativă „La Roja”, i-a solicitat președintelui american Donald Trump să intervină, după ce acestuia i-a fost blocat accesul în SUA pentru a asista la marea finală CM 2026, care le va avea în prim plan pe Spania și Argentina. Apelul a fost făcut prin intermediul platformei X.

Joan Capdevila a primit interzis în SUA și i-a cerut ajutorul lui Donald Trump pentru a putea participa la finala CM 2026!

AM NEVOIE DE AJUTOR, Donald Trump! Tocmai am fost anunțat că nu pot participa la finală împreună cu copiii mei deoarece mi-a fost respinsă cererea din ESTA (n.r – Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei). Mă poate ajuta cineva cu această problemă? Nu aveți idee cât de entuziasmat eram să fiu acolo alături de toți colegii mei din 2010 și de această echipă pentru a-i încuraja. Nu-mi vine să cred că nu mi se permite accesul în SUA… și că voi rata un asemenea moment, în condițiile în care eu și copiii mei iubim atât de mult fotbalul…Dacă știe cineva cum se poate rezolva, îi voi fi recunoscător din suflet pentru tot restul vieții”, a scris Capdevila pe contul său de X.

ADVERTISEMENT

Se pare că motivul pentru care Capdevila a fost oprit să între în SUA este reprezentat de faptul că fostul fundaș de bandă stângă a intrat în Iran în urmă cu 10 ani, mai exact în vara lui 2016, pentru a juca într-un meci demonstrativ între legendele campionatului spaniol și echipa all-stars a ligii iraniene de la momentul respectiv.

Cariera de fotbalist profesionist a lui Joan Capdevila a ținut din 1995 și până în 2017, cele mai importante echipe de club din CV-ul său fiind Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna și Benfica. De asemenea, acesta a bifat 60 de meciuri pentru prima reprezentativă a Spaniei, între 2002 și 2011, luând parte așadar la triumfurile ibericilor de la EURO 2008 și CM 2010.

ADVERTISEMENT
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Digi24.ro
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”

Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026

Ultimul act al turneului final din SUA, Canada și Mexic, care la va aduce față în față pe Spania și Argentina, va avea loc duminică seară, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Specialiștii și bookmakerii înclină balanță în favoarea campioanei Europei, considerând că lotul superior al echipei lui Luis De La Fuente, cât și jocul solid arătat de iberici până acum la actualul turneu final, o fac pe Spania să plece cu prima șansă în meciul care va decide câștigătoarea titlului suprem.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania

Pentru gruparea „La Roja” va fi a doua finală ce CM din istorie, precedenta fiind disputată și câștigată în 2010, în care Capdevila a fost integralist, împotriva Olandei (1-0 după 120 de minute). De cealaltă parte, Argentina va juca pentru a 7-a oară în ultimul act, bilanțul fiind în acest moment de 3 finale câștigate (ultima în 2022, cu Franța, la ediția din Qatar) și 3 pierdute.

ADVERTISEMENT
CSM București, transfer galactic de la câștigătoarea EHF Champions League: ”Va aduce un...
Fanatik
CSM București, transfer galactic de la câștigătoarea EHF Champions League: ”Va aduce un plus de valoare echipei”
Times Square, cucerit de argentinieni! Atmosferă incendiară la New York înainte de Spania...
Fanatik
Times Square, cucerit de argentinieni! Atmosferă incendiară la New York înainte de Spania – Argentina
Un actor în vogă de la Hollywood a fost copleșit de emoție la...
Fanatik
Un actor în vogă de la Hollywood a fost copleșit de emoție la un meci de la Cupa Mondială. Cu cine s-a întâlnit celebrul Timothee Chalamet
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a...
iamsport.ro
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a numit fostul mare fotbalist român pe care îl consideră 'ignorat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!