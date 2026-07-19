Uluitor! Campionul mondial cu Spania a primit interzis în SUA și a cerut intervenția președintelui Donald Trump: „Am nevoie de ajutor!”

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Joan Capdevila (48 de ani), fostul internațional spaniol care a câștigat EURO 2008 și Cupa Mondială în 2010 alături de prima reprezentativă „La Roja”, i-a solicitat președintelui american Donald Trump să intervină, după ce acestuia i-a fost blocat accesul în SUA pentru a asista la marea finală , care le va avea în prim plan pe Spania și Argentina. Apelul a fost făcut prin intermediul platformei X.

Joan Capdevila a primit interzis în SUA și i-a cerut ajutorul lui Donald Trump pentru a putea participa la finala CM 2026!

„AM NEVOIE DE AJUTOR, Donald Trump! Tocmai am fost anunțat că nu pot participa la finală împreună cu copiii mei deoarece mi-a fost respinsă cererea din ESTA (n.r – Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei). Mă poate ajuta cineva cu această problemă? Nu aveți idee cât de entuziasmat eram să fiu acolo alături de toți colegii mei din 2010 și de această echipă pentru a-i încuraja. Nu-mi vine să cred că nu mi se permite accesul în SUA… și că voi rata un asemenea moment, în condițiile în care eu și copiii mei iubim atât de mult fotbalul…Dacă știe cineva cum se poate rezolva, îi voi fi recunoscător din suflet pentru tot restul vieții”, a scris Capdevila pe contul său de X.

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🚨 ¡NECESITO AYUDA ! 🙏 Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭 ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… — Joan Capdevila (@capde11)

Se pare că motivul pentru care Capdevila a fost oprit să între în SUA este reprezentat de faptul că fostul fundaș de bandă stângă a intrat în Iran în urmă cu 10 ani, mai exact în vara lui 2016, pentru a juca într-un meci demonstrativ între legendele campionatului spaniol și echipa all-stars a ligii iraniene de la momentul respectiv.

Cariera de fotbalist profesionist a lui Joan Capdevila a ținut din 1995 și până în 2017, cele mai importante echipe de club din CV-ul său fiind Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna și Benfica. De asemenea, acesta a bifat 60 de meciuri pentru prima reprezentativă a Spaniei, între 2002 și 2011, luând parte așadar la triumfurile ibericilor de la EURO 2008 și CM 2010.

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Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026

Ultimul act al turneului final din SUA, Canada și Mexic, care la va aduce față în față pe Spania și , va avea loc duminică seară, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Specialiștii și bookmakerii înclină balanță în favoarea campioanei Europei, considerând că lotul superior al echipei lui Luis De La Fuente, cât și jocul solid arătat de iberici până acum la actualul turneu final, o fac pe Spania să plece cu prima șansă în meciul care va decide câștigătoarea titlului suprem.

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Pentru gruparea „La Roja” va fi a doua finală ce CM din istorie, precedenta fiind disputată și câștigată în 2010, în care Capdevila a fost integralist, împotriva Olandei (1-0 după 120 de minute). De cealaltă parte, Argentina va juca pentru a 7-a oară în ultimul act, bilanțul fiind în acest moment de 3 finale câștigate (ultima în 2022, cu Franța, la ediția din Qatar) și 3 pierdute.