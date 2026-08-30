Uluitor! Cât au ajuns să coste biletele la Dinamo – FCSB, cu o săptămână înainte de derby: „N-am avut ce să facem”

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Etapa a 8-a din SuperLiga propune peste o săptămână, în Capitală, derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Biletele pentru cel mai important duel al începutului de sezon din întrecerea internă au ajuns la sume uriașe. Președintele „câinilor” a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, cum vor varia prețurile la acest meci de importanță majoră.

Șeful „câinilor”, înainte de meciul cu FCSB: „Un stadion mult prea mic pentru un derby atât de mare”

Dinamo și FCSB, două echipe aflate în partea superioară a clasamentului în acest start de sezon 2026 – 2027, se vor întâlni în meci direct sâmbătă, 5 septembrie 2026, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. În condițiile în care Arena Națională este indisponibilă, fiind „ocupată” cu alte evenimente extra-sportive, iar varianta Cluj Arena a căzut, derby-ul campionatului a fost „exilat” pe o arenă de doar 8.000 de locuri.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani) a recunoscut faptul că „pentru un derby atât de mare”. În consecință, adaugă oficialul din Ștefan cel Mare, este normal să apară nemulțumiți în rândul celor care nu vor prinde bilete.

”O să vedem cât de mulți nemulțumiți vor fi, apropo de faptul că nu vor putea să prindă bilete. E un stadion mult prea mic pentru un derby atât de mare. Din păcate, suntem în situația asta”, spune Nicolescu. O altă problemă pentru fanii din țară și nu numai care vor să vină la meci este faptul că clubul a vândut abonamente în străinătate. Cum aceștia nu vor ajunge la stadion, sute de locuri vor fi goale. „Și mai este ceva. Știu că sunt destul de mulți abonați ai lui Dinamo care au cumpărat abonamentul din străinătate și cu siguranță nu vor fi, că nu vor reuși să ajungă. Și probabil, deși va fi sold out stadionul, 100 – 200 de locuri vor părea că sunt goale”.

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Nicolescu speră ca, din sezonul viitor, această problemă să se rezolve, iar cei care au abonament și nu ajung să își pună la dispoziția clubului biletul de intrare la meci. „Ne dorim foarte mult, cel puțin pentru anul viitor, să implementăm un sistem prin care cei care au abonament și nu pot să vină la un meci să aibă posibilitatea să pună biletul pentru intrarea pentru acel meci la dispoziția clubului, să vândă și ei să-și primească o remunerație pentru asta, ca să dăm posibilitatea cât mai multora să vină la meci”.

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Prețuri colosale pentru biletele puse în vânzare la derby-ul Dinamo – FCSB

În privința prețurilor pe care le au în acest moment biletele la Dinamo – FCSB, cu o săptămână înainte de derby valorile sunt uriașe. Întrucât „Arcul de Trifumf” dispune de doar 8.207 de locuri, . Vorbim de o procedură care constă în scoaterea la vânzare a biletelor la prețuri de 5 ori mai mari față de cel în mod normal. Apoi, valoarea acestora va scădea în fiecare zi, urmând să ajungă la prețul obișnuit chiar în ziua meciului.

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Andrei Nicolescu a spus că, vineri, un bilet avea prețul de 900 de lei, sâmbătă ajunsese la 810 lei, în timp ce duminică a scăzut la 730 de lei. „Biletele sunt în momentul acesta mult mai scumpe decât de obicei. Cred că vineri erau 900 de lei, ieri (n.r. sâmbătă) erau 810, azi (n.r. duminică) sunt 730 de lei. Tot așa, până în ultima zi, când vor fi la preț normal.

Dar ăsta e compromisul pe care l-am făcut. Evident, cu părți bune și părți mai puțin bune, cu părți care mulțumesc o parte din suporteri și nemulțumesc o altă parte din suporteri, dar suntem puși în situația asta, n-am avut ce să facem”, a explicat Nicolescu.

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