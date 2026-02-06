Sport

Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la Real Madrid visează la această sumă

Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe, câștigă sume exorbitante anual chiar de la fiul ei. Ce salariu primește de la golgheterul lui Real Madrid și ce vedete ale echipei câștigă mai puțin
Ciprian Păvăleanu
06.02.2026 | 16:40
Uluitor cat castiga anual mamaagent a lui Kylian Mbappe Multi fotbalisti de la Real Madrid viseaza la aceasta suma
SPECIAL FANATIK
Mama lui Kylian Mbappe primește un salariu colosal de la starul francez. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe este în viziunea multora cel mai bun fotbalist din lume la momentul actual, iar cariera unui astfel de fenomen nu este ușor de manageriat. Acest lucru se observă și din suma pe care mama sa, Fayza Lamari, o primește anual chiar de la golgheterul lui Real Madrid.

Ce salariu primește mama-agent a lui Kylian Mbappe de la fiul său

Fayza Lamari, mama vedetei Kylian Mbappe, are o contribuție foarte important în cariera golgheterului lui Real Madrid. Ea are rolul de impresar, manager și avocat al fiului ei, iar acest lucru nu este deloc ușor, mai ales că francezul este fotbalistul momentului la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Ea nu se limitează doar la gestionarea carierei lui Kylian, ci se ocupă activ și de conducerea clubului francez Stade Malherbe de Caen, deținut majoritar de atacantul lui Real Madrid. Aceste sarcini complexe se reflectă în suma colosală pe care ea o primește în conturi anual de la fiul ei, mai exact 4,5 milioane de euro, conform A Bola.

Aceeași sursă dezvăluie că veniturile sale anuale depășesc salariile mai multor fotbaliști ai lui Real Madrid. Printre aceștia se numără: Arda Guler, Brahim Diaz, Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick și Fran Garcia.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Fayza Lamari dezvăluie cearta cu Kylian Mbappe din cauza banilor

Fayza Lamari este fostă jucătoare de handbal și știe cu ce se mănâncă sportul de performanță. Chiar dacă între ei există o relație mamă-fiu, asta nu a făcut ca negocierile pentru obligațiile salariale pe care Kylian Mbappe le are pentru mama sa să fie mai puțin intense.

ADVERTISEMENT
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digisport.ro
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp

Ea a povestit într-un interviu despre una dintre certurile pe care le-a avut cu fiul ei din cauza banilor. Fayza a solicitat 50% din toate câștigurile lui Kylian, însă fotbalistul s-a revoltat, spunând că treaba dificilă este făcută de el: „Niciodată! Nu-ți dau jumătate! Ce e în neregulă cu tine? Eu sunt cel care înscrie golurile, cum poți să te aștepți la 50%?”, i-a transmis Mbappe.

După negocieri aspre, cei doi au ajuns la o sumă de 4,5 milioane de euro, după ce impresara i-a prezentat toate argumentele pentru care merită acești bani: se îngrijește de atât de cariera sa, cât și de clubul său. Din aceste dezvăluiri, Fayza ar putea părea egoistă, însă, în realitate, o mare parte din banii câștigați de ea merg către fundația caritabilă a fiului ei, prin care sprijină copiii defavorizați.

ADVERTISEMENT
  • 200 de milioane de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe pe Transfermarkt.com
  • 37 de goluri a marcat Kylian Mbappe pentru Real Madrid în toate competițiile din acest sezon
Valentin Ţicu, debut la Dinamo! Şefii “câinilor”, încredere maximă: “Primeşte ceea ce merită....
Fanatik
Valentin Ţicu, debut la Dinamo! Şefii “câinilor”, încredere maximă: “Primeşte ceea ce merită. Va redeveni jucătorul de care toată lumea vorbea”
SuperLiga, live blog etapa 26. FC Argeș – FC Hermannstadt, de la ora...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. FC Argeș – FC Hermannstadt, de la ora 17:00. Echipa de start aleasă de Dorinel Munteanu. Ce se întâmplă cu Dennis Politic
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. După Cristi Chivu, a venit rândul lui...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. După Cristi Chivu, a venit rândul lui Zlatan Ibrahimovic să poarte flacăra olimpică. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat...
iamsport.ro
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat o întrebare care l-a lăsat fără replică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!