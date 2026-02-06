Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la Real Madrid visează la această sumă

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe este în viziunea multora cel mai bun fotbalist din lume la momentul actual, iar cariera unui astfel de fenomen nu este ușor de manageriat. Acest lucru se observă și din suma pe care mama sa, Fayza Lamari, o primește anual chiar de la golgheterul lui Real Madrid.

Ce salariu primește mama-agent a lui Kylian Mbappe de la fiul său

Fayza Lamari, mama vedetei Kylian Mbappe, are o contribuție foarte important în cariera golgheterului lui Real Madrid. Ea are rolul de impresar, manager și avocat al fiului ei, iar acest lucru nu este deloc ușor, mai ales că francezul este fotbalistul momentului la nivel mondial.

, ci se ocupă activ și de conducerea clubului francez Stade Malherbe de Caen, deținut majoritar de atacantul lui Real Madrid. Aceste sarcini complexe se reflectă în suma colosală pe care ea o primește în conturi anual de la fiul ei, mai exact 4,5 milioane de euro, conform .

Aceeași sursă dezvăluie că veniturile sale anuale depășesc salariile mai multor fotbaliști ai lui Real Madrid. Printre aceștia se numără: Arda Guler, Brahim Diaz, Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick și Fran Garcia.

Fayza Lamari dezvăluie cearta cu Kylian Mbappe din cauza banilor

Fayza Lamari este fostă jucătoare de handbal și știe cu ce se mănâncă sportul de performanță. Chiar dacă între ei există o relație mamă-fiu, asta nu a făcut ca negocierile pentru obligațiile salariale pe care Kylian Mbappe le are pentru mama sa să fie mai puțin intense.

Ea a povestit într-un interviu despre una dintre certurile pe care le-a avut cu fiul ei din cauza banilor. Fayza a solicitat 50% din toate câștigurile lui Kylian, însă „Niciodată! Nu-ți dau jumătate! Ce e în neregulă cu tine? Eu sunt cel care înscrie golurile, cum poți să te aștepți la 50%?”, i-a transmis Mbappe.

După negocieri aspre, cei doi au ajuns la o sumă de 4,5 milioane de euro, după ce impresara i-a prezentat toate argumentele pentru care merită acești bani: se îngrijește de atât de cariera sa, cât și de clubul său. Din aceste dezvăluiri, Fayza ar putea părea egoistă, însă, în realitate, o mare parte din banii câștigați de ea merg către fundația caritabilă a fiului ei, prin care sprijină copiii defavorizați.

