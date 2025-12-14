Sport

Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în curând pe Pro TV: „Mi-a fost frică. Am fost evacuați”. Foto

Florin Prunea, detalii cutremurătoare despre chinurile prin care a trecut la noua emisiune TV, Desafio. Ce a spus despre condițiile dure și câte kilograme a slăbit într-o singură lună.
Mihai Dragomir
15.12.2025 | 00:30
Uluitor Cate kilograme a slabit Florin Prunea si cum arata dupa experienta de la Desafio care incepe in curand pe Pro TV Mia fost frica Am fost evacuati Foto
Cum arată Florin Prunea după aventura la Desafio, emisiunea care înlocuiește Survivor pe Pro TV. Foto: colaj Fanatik.
Florin Prunea este unul dintre cei mai activi foști mari fotbaliști români. Fostul portar este prezent deseori în spațiul public, iar acum a vorbit despre o experiență terifiantă, pe care nu o va putea uita niciodată. Câte kilograme a slăbit într-o singură lună?

Florin Prunea, detalii interesante despre perioada de supraviețuire în sălbăticie

Florin Prunea este un personaj „viu” chiar și la ani buni după retragerea din fotbal. Analistul TV a decis să încerce o nouă provocare în viața lui și să meargă la emisiunea „Desafio”, o competiție plină de aventură care va fi lansată de PRO TV, începând cu 5 ianuarie 2026.

Fostul component al „Generației de Aur” a încasat numai puțin de 7.000 de euro înainte să plece la filmări. Acum, după ce și-a încheiat misiunea, dezvăluirile făcute au fost cu adevărat cutremurătoare.

„Pentru mine e o performanță că am ajuns sănătos acasă. Recunosc că nu am crezut că voi rezista mai mult de 10 zile, dar despre asta este vorba. M-am autodepășit. Recunosc că nu am mai rezistat, în ultimele 2-3 zile mi-a fost tot mai greu. Am ieșit la duel și parcă m-am bucurat, m-am ușurat că am pierdut!”

Este ceva real, sunt chestiuni de viață. Merită văzut și consider că a fost o lecție de viață pentru mine. Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”, a spus inițial Florin Prunea la TV Digi Sport.

Florin Prunea emisiune TV
Aspectul lui Florin Prunea după participarea la emisiunea lansată anul viitor de PRO TV. Sursa Foto: Captură Digi Sport.

Condițiile inumane prin care Florin Prunea a fost nevoit să treacă

Ulterior, fostul portar al naționalei României a detaliat condițiile pe care a fost nevoit să le suporte în experiența avută în cadrul emisiunii postului PRO TV, cel care a dat o mare lovitură și și-a asigurat drepturile de difuzare pentru 12 turnee finale care se vor disputa începând din 2026. Prunea a subliniat că foamea și setea erau cele mai „mici” impedimente dintre cele existente în locația aflată la 800 de kilometri de Bangkok, capitala Thailandei.

„Foamea și setea au fost ca o adiere de vânt când stai în pustiu pe niște scânduri 8 inși într-un spațiu de 4 pe 4 devine foarte complicat. Supraviețuire doar cu apă și cu o oliță de orez din care mâncam o dată la două zile. La un moment dat chiar a fost vorba de supraviețuire. Sacrificiu, răni, sânge la un moment dat!”, a mai spus Florin Prunea.

Câte kilograme a pierdut Florin Prunea

Efortul depus de Florin Prunea la emisiunea în care a participat, precum și lipsa condițiilor, și-au pus amprenta asupra fizicului său. Fostul fotbalist a pierdut câteva kilograme bune.

„Am avut două zile de furtună. Eram 4 băieți și 4 fete și eram lăsați acolo. A doua zi, dimineața, aveam hainele ude. Furtuna venea din toate părțile, noi stăteam unii în alții 5-6 ore, nu aveam unde să ne ducem. Acoperișul era din stuf, era ca și cum n-ar fi fost. 

Am țipat, am urlat. Totul a fost real. Erau și băieții cu camerele, ne filmau continuu. Cel mai greu moment a fost când am câștigat prima cursă. Noi, norocoșii, am rămas în istoria emisiunii cu acea victorie. Am petrecut apoi, dar ne-au distrus.

Cel mai mult mi-a lipsit confortul minim. Nu aveam timp să mă uit la telefon, nu aveam reflexul să mă uit la el. Știam orele după soare și după program. Mese nu aveam, nu aveam ce să mâncăm. Dormeam jos, pe scândură. Am slăbit 8 kilograme într-o lună!”, a mai spus Prunea.

Când începe Desafio, noua emisiune de pe Pro TV

Noul reality show de aventură din România va debuta pe micile ecrane luni, 5 ianuarie 2026 atât pe Pro TV, cât și pe Voyo. Emisiunea este filmată în Thailanda și va fi prezentată de celebrul Daniel Pavel.

Întrecerea pune la start nu mai puțin de 24 de concurenți, care sunt împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. „Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro.

În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție PRO TV de anvergură, unică ca dimensiune și competențe – peste 100 de oameni, la 10.000 km de casă, transmit iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma pe cei care au avut curajul să intre în această competiție”, a declarat Daniel Pavel.

  • 57 de ani are Florin Prunea în prezent
