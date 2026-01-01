Uluitor! Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss: „A umplut taxiul. Nu mai avea loc de bagaje”

ADVERTISEMENT

După prestațiile sale foarte bune de la Cupa Mondială din 1994, Ilie Dumitrescu era achiziționat de formația engleză Tottenham, care a plătit Stelei 2.6 milioane de lire sterline în schimbul său. Ioan Becali a rememorat la GIOVANNI SHOW o poveste incredibilă cu fostul internațional, care a achitat o sumă imensă pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu un model.

Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss

Giovanni Becali a dezvăluit că Ilie Dumitrescu a plătit 5.000 de lire sterline pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss. Totul s-a petrecut în perioada în care fostul internațional evolua în Anglia, la Tottenham. „El atunci era ‘solo’ și aștepta o prietenă din Spania, care era printre ‘miss’-urile de la Barcelona, nu știu unde a găsit-o el.

Ea a venit la aeroport, m-a așteptat el pe mine, o așteaptă și pe aia. Erau taxi-urile alea englezești. A oprit la o florărie și a umplut taxi-ul de flori, a dat 5.000 de lire pe flori. Erau numai trandafiri, nu aveam loc unde să mai pun bagajele. Mi-a spus ‘Ce vrei să fac, bă, Giovanni, dacă e marfă? Îmi trăiesc viața’.

Uită-te la Ilie acum, e cel mai șmecher și acum. Uită-te cum comentează. Parcă îl văd pe englezul ăla care nu mai comentează acum, s-a lăsat (n.r. Gary Lineker). M-am uitat mereu la el. Frumos, elegant”, a declarat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce realizări a avut Ilie Dumitrescu la Tottenham

Transferat de Tottenham în vara anului 1994, a aparținut de gruparea londoneză timp de un an și jumătate, însă câteva luni au fost petrecute sub formă de împrumut în Spania, la Sevilla. În total, fostul internațional a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive în cele 20 de partide jucate pentru Spurs.

După despărțirea de , Ilie Dumitrescu a semnat cu o altă grupare din Anglia, West Ham United, unde a strâns 13 prezențe, singura sa contribuție decisivă fiind un „assist”, înainte de a părăsi echipa în vara lui 1996. Mai apoi, acesta a evoluat în Mexic, pentru America și Atlante, înainte de a-și încheia cariera de fotbalist în 1998, la vârsta de doar 29 de ani, după o scurtă experiență la Steaua.