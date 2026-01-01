Sport

Uluitor! Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss: „A umplut taxiul. Nu mai avea loc de bagaje”

Giovanni Becali a rememorat un moment fabulos cu Ilie Dumitrescu, din perioada în care fostul internațional român evolua în Premier League, la Tottenham.
Bogdan Mariș
01.01.2026 | 15:00
Uluitor Cati bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori inainte de intalnirea cu o miss A umplut taxiul Nu mai avea loc de bagaje
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre momentul în care Ilie Dumitrescu a plătit o sumă uriașă pentru un buchet de flori. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După prestațiile sale foarte bune de la Cupa Mondială din 1994, Ilie Dumitrescu era achiziționat de formația engleză Tottenham, care a plătit Stelei 2.6 milioane de lire sterline în schimbul său. Ioan Becali a rememorat la GIOVANNI SHOW o poveste incredibilă cu fostul internațional, care a achitat o sumă imensă pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu un model.

Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss

Giovanni Becali a dezvăluit că Ilie Dumitrescu a plătit 5.000 de lire sterline pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss. Totul s-a petrecut în perioada în care fostul internațional evolua în Anglia, la Tottenham. „El atunci era ‘solo’ și aștepta o prietenă din Spania, care era printre ‘miss’-urile de la Barcelona, nu știu unde a găsit-o el.

ADVERTISEMENT

Ea a venit la aeroport, m-a așteptat el pe mine, o așteaptă și pe aia. Erau taxi-urile alea englezești. A oprit la o florărie și a umplut taxi-ul de flori, a dat 5.000 de lire pe flori. Erau numai trandafiri, nu aveam loc unde să mai pun bagajele. Mi-a spus ‘Ce vrei să fac, bă, Giovanni, dacă e marfă? Îmi trăiesc viața’.

Uită-te la Ilie acum, e cel mai șmecher și acum. Uită-te cum comentează. Parcă îl văd pe englezul ăla care nu mai comentează acum, s-a lăsat (n.r. Gary Lineker). M-am uitat mereu la el. Frumos, elegant”, a declarat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Digi24.ro
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv"

Ce realizări a avut Ilie Dumitrescu la Tottenham

Transferat de Tottenham în vara anului 1994, Ilie Dumitrescu a aparținut de gruparea londoneză timp de un an și jumătate, însă câteva luni au fost petrecute sub formă de împrumut în Spania, la Sevilla. În total, fostul internațional a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive în cele 20 de partide jucate pentru Spurs.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel...
Digisport.ro
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni

După despărțirea de Tottenham, Ilie Dumitrescu a semnat cu o altă grupare din Anglia, West Ham United, unde a strâns 13 prezențe, singura sa contribuție decisivă fiind un „assist”, înainte de a părăsi echipa în vara lui 1996. Mai apoi, acesta a evoluat în Mexic, pentru America și Atlante, înainte de a-și încheia cariera de fotbalist în 1998, la vârsta de doar 29 de ani, după o scurtă experiență la Steaua.

Giovanni Becali, AMINTIRI FABULOASE cu Ilie Dumitrescu. GESTUL ULUITOR făcut la Tottenham

ProTV, lider de audienţă de Revelion! Cum se compară cu meciurile FCSB-ului. Reacţia...
Fanatik
ProTV, lider de audienţă de Revelion! Cum se compară cu meciurile FCSB-ului. Reacţia lui Dan Negru după ce Antena 1 a pierdut „bătălia”
El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și...
Fanatik
El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și a aruncat geanta cu bani la jucători!”
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
Fanatik
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Imagini uluitoare! Omul cu o avere de 1,4 miliarde de dolari și-a construit...
iamsport.ro
Imagini uluitoare! Omul cu o avere de 1,4 miliarde de dolari și-a construit una dintre cele mai scumpe case din țară
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!