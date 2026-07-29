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Spania este noua campionă mondială, după ce a învins Argentina, în finala disputată la 19 iulie, la New York. Ibericii și-au trecut în cont al doilea titlu mondial, după cel din 2010, care a fost câștigat în Africa de Sud. Jurnaliștii iberici au analizat cele două Cupe Mondiale și au descoperit cionicidențe uluitoare.

20 de coincidențe uluitoare care au marcat succesele Spaniei

Înaintea ambelor Cupe Mondiale, Barcelona a câștigat La Liga și Supercupa Spaniei. Și în 2010 și în 2026, Real Madrid a încheiat sezonul fără să câștige niciun trofeu. Înaintea Cupei Mondiale din 2010, Real Madrid l-a numit antrenor pe José Mourinho.

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Atlético Madrid a pierdut finala Copa del Rey înaintea ambelor Cupe Mondiale, iar în fiecare caz marcatorul golului victoriei a devenit ulterior campion mondial cu Spania. Oyarzabal (2026 cu Real Sociedad), respective Jesus Navas (2010 cu Sevilla).

Opt jucători de la Barcelona la fiecare turneu final

Barcelona a furnizat câte 8 jucători lotului Spaniei pentru Cupa Mondială în ambele turnee. La ambele Cupe Mondiale, Shakira a fost artista oficială a turneului. Ambele turnee au debutat pe 11 iunie, iar meciul de deschidere a fost Mexic – Africa de Sud. Spania a fost repartizată în Grupa H în ambele ediții și a terminat pe primul loc în grupă.

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La ambele ediții, Spania a învins Portugalia lui Ronaldo în optimi

Spania a avut un început șovăielnic în meciul de deschidere al ambelor turnee. 0-0 cu Capul Verde în 2026 și 0-1 cu Elveția în 2010. La ambele Cupe Mondiale, al treilea meci al Spaniei din grupă a fost împotriva unei echipe antrenate de Marcelo Bielsa, câștigând cu un singur gol diferență. În 2010, a fost 2-1 cu Chile, în 2026, 1-0 cu Uruguay.

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În optimile de finală, Spania a învins Portugalia lui Cristiano Ronaldo cu 1–0 în ambele turnee. Spania a eliminat una dintre favoritele din semifinale: Germania (2010) și Franța (2026).

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Golul victoriei, marcat în prelungiri, de un jucător de la Barcelona, de 26 de ani

Câte patru membri ai lotului spaniol nu au jucat niciun minut în niciuna dintre cele două campanii victorioase. În 2026, Raya, Joan Garcia, Grimaldo și Victor Munoz nu au jucat niciun minut, iar în 2010, Reina, Victor Valdes, Javi Martinez și Mata au stat doar pe bancă.

Spania a participat la ambele Cupe Mondiale în calitate de campioană europeană en titre. Liderul defensivei avea 32 de ani în ambele triumfuri: Carles Puyol (2010) și Aymeric Laporte (2026).

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Golul victoriei în ambele finale a fost marcat în prelungiri de un jucător de la Barcelona: Andrés Iniesta (2010), respectiv Ferran Torres (2026). Ambii marcatori din finale aveau 26 de ani, la vremea respectivă.

Au jucat finalele în superioritate

Adversarele Spaniei din finală au terminat meciurile cu un jucător eliminat, pentru două galbene. Heitinga (Olanda) în 2010 și Enzo Fernandez (Argentina) în 2026.

Luis de la Fuente (65 ani) a doborât anul acesta recordul lui Vicente del Bosque, care luase Cupa Mondială la 60 de ani.

Cei mai buni marcatori ai Spaniei în ambele turnee au terminat cu aceleași statistici: David Villa – 5 goluri, 1 pasă decisivă (2010) Mikel Oyarzabal – 5 goluri, 1 pasă decisivă (2026). Spania a avut cea mai bună apărare în ambele Cupe Mondiale: 2 goluri primite (2010), doar un gol primit (2026).