Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație

Romina Gingașu a fost răsfățată de soțul ei, Piero Ferrari la aniversarea a 9 ani de relație. Ce a primit românca? Vorbim despre o achiziție fabuloasă.
Valentina Vladoi
28.12.2025 | 16:30
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit sotia romanca a lui Piero Ferrari Romina Gingasu rasfatata la aniversarea a 9 ani de relatie
Ce cadou i-a făcut Piero Ferrari soției sale, Romina Gingașu. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari și soția sa, Romina Gingașu aniversează deja 9 ani de relație. Și iată că afaceristul a decis să îi ofere partenerei sale de viață un cadou pe măsură.

Ce cadou i-a făcut Piero Ferrari soției sale, Romina Gingașu

Piero Ferrari și Romina Gingașu formează unul dintre cele mai discrete cupluri. Deși afaceristul are o avere fabuloasă, iată că cei doi se afișează destul de rar la unele evenimente. Asta nu înseamnă însă că relația lor nu e una solidă.

Iar cea mai clară dovadă o reprezintă gestul făcut de Piero Ferrari pentru Romina Gingașu. La aniversarea a 9 ani de relație, acesta i-a cumpărat partenerei sale de viață un avion privat în valoare de 32 de milioane de euro, conform cancan.ro.

Este vorba despre un Bombardier Challenger 3500. De altfel aceasta este una dintre cele mai sofisticate și performante aeronave private din lume. Totodată, vorbim despre un simbol al luxului, dar și confortului absolut.

Conform unor surse din anturajul cuplului, avionul va fi livrat în 2026, fix la aniversarea relației. Iar acest lucru confirmă faptul că Piero Ferrari pune într-adevăr preț pe detalii.

Cei doi au supravegheat evoluția aeronavei

Cadoul făcut de Piero Ferrari pentru Romina Gingașu nu este tocmai o surpriză. De altfel cuplul a vizitat constant fabrica Bombardier din Montreal pentru a urmări îndeaproape evoluția aeronavei.

Ambii au participat la configurarea avionului. Iar românca a fost cea care și-a pus amprenta asupra designului interior și exterior. Aceasta a optat pentru un concept modern și a dorit ca aeronava să fie configurată pentru 9 persoane.

Totodată, avionul de lux este dominat de tonuri de gri sofisticat, dar și accente discrete de roșu. Iar asta pare să fie o trimitere subtilă către universul Ferrari sau Romina’s Red. Totuși, gestul făcut de afacerist are o semnificație aparte.

Cum s-au cunoscut Piero Ferrari și Romina Gingașu

Mai exact, acesta face referire la modul în care cei doi s-au cunoscut. Menționăm faptul că Piero Ferrari și Romina Gingașu s-au întâlnit prin intermediul companiei Bombardier. Acolo lucra românca la acel moment.

Aceasta a vrut să-i vândă miliardarului italian un avion privat. Și iată că o simplă discuție de afaceri s-a transformat într-o relație de dragoste. Cei doi s-au căsătorit între timp și iată că ani mai târziu, Piero Ferrari a ajuns să achiziționeze un avion chiar de la această companie.

Gestul nu este doar unul simbolic, dar și profund. De asemenea, amintește de începutul relației celor doi, care pare că este la fel de închegată ca la început și nimic nu s-a schimbat. Din contră, afaceristul îți susține partenera.

Chiar în prima parte a acestui an, Romina a adus pe piață propriul brand de cosmetice. Își dorea de mult timp acest lucru și iată că ani mai târziu a reușit să-l facă să devină realitate.

„Aveam acest business în minte de peste patru ani. Locuiesc la Maranello, mă îmbrac sport zilnic și căutam un ruj roșu care să mă facă să mă simt bine și pe timp de zi. Nu l-am găsit, așa că am decis să îl creez eu”, a spus soția lui Piero Ferrari, pentru viva.ro.

