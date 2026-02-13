Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Uluitor! Ce condiții au avut de înfruntat jucătorii FCSB-ului la Craiova: „A fost olimpiada de scuipat. Așa ceva nu s-a întâmplat în viața lor”

Jucătorii de la FCSB au fost surprinși de atmosfera ostilă de pe „Ion Oblemenco”. Mihai Stoica a dezvăluit că suporterii oltenilor au recurs la gesturi reprobabile după ce fotbaliștii campioanei au intrat pe teren.
Iulian Stoica
13.02.2026 | 10:51
Universitatea Craiova – FCSB, din ultima etapă a Cupei României, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Presiunea pusă de suporteri pe „Ion Oblemenco” a atins cote înalte, iar Mihai Stoica a povestit prin ce au trecut jucătorii campioanei.

Mihai Stoica, detalii despre ce au suportat jucătorii FCSB pe „Ion Oblemenco”

Meciul din Cupa României a fost primul dintr-o serie de două partide la patru zile. FCSB va rămâne în Bănie, duminică urmând să se dueleze pe terenul Universității Craiova în etapa a 27-a din SuperLiga.

Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că suporterii oltenilor au pus o presiune uriașă în remiza din Cupă. Președintele C.A. de la FCSB a expus că fanii prezenți pe „Ion Oblemenco” au ținut o „olimpiadă de scuipături”, iar țintele principale erau jucătorii campioanei.

„Îl auzeam pe Sabin (n.r. – Ilie) cât de frumos a fost publicul. Poate la televizor a fost frumos, dar ce mi-au spus băieții de pe bancă… A fost olimpiada de scuipături! Așa scuipați nu și-au luat în viața lor.

Poate a fost vremea de la Craiova de au început să scuipe, nu știu. Mi-au spus băieți că a fost campionat de scuipături!”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, eliminată din Cupa României

În urma remizei cu Universitatea Craiova, FCSB a părăsit Cupa României. Roș-albaștrii au terminat pe locul 5 în grupa B, cu doar 4 puncte acumulate. Diferența în ierarhie a fost făcută de înfrângerea la scor de neprezentare a campioanei în deplasarea de la UTA.

FCSB poate vedea eliminarea din Cupa României ca un avantaj. Dacă campioana va ajunge în play-off, programul meciurilor ar fi mai puțin încărcat decât cel al pretendentelor la titlu, aici făcând excepție Rapid, giuleștenii fiind și ei eliminați.

Mihai Stoica, primele reacții după Universitatea Craiova - FCSB 2-2

