Uluitor! Ce gafă a putut să facă Feyenoord după ce a aflat că va juca cu FCSB în Europa League

FCSB s-a impus în returul cu Aberdeen, scor 3-0, și astfel că s-a calificat pentru al doilea sezon la rând în „Faza Ligii” UEFA Europa League. La o zi distanță, roș-albaștrii au aflat cu cine vor juca în continuare în cupele europene, printre echipe enumerându-se și Feyenoord.

Feyenoord, gafă de proporții după ce a aflat că va juca cu FCSB

Vineri, 29 august, F . Echipele Feyenoord, Fenerbahce, Bologna și Young Boys sunt așteptate la București, pe când roș-albaștrii se vor deplasa pentru duelurile cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel și Go Ahead Eagles.

Așa cum , același lucru s-a întâmplat și la Feyenoord, însă olandezii au „gafat” în momentul în care au vrut să o eticheteze pe campioana României.

Pe platforma X, Feyenoord și-a anunțat fanii cu ce echipe vor juca. Nimic dubios până aici, însă în dreptul lui FCSB au etichetat un cont @FCSTEAUA. Ei bine, campioana României nu are un cont oficial pe platforma X, astfel că olandezii au gafat și au dat etichetare unui cont aleatoriu.

See you soon! 👋 🏟️

🏟️

🏟️

🏟️ 🇪🇸

🇵🇹

🇷🇴

🇩🇪 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord)

Gigi Becali, extrem de optimist după tragerea la sorți

Gigi Becali a urmărit tragerea la sorți și a intervenit în direct pentru a comenta echipele cu care FCSB urmează să joace în Europa League. Omul de afaceri are deja în minte finala de la Istanbul și a oferit primele pronosticurile la FANATIK SUPERLIGA.

„În finală! Lăsați-ne să ne întâlnim în finală! Grupa o știu. Este o grupă normală. Sunt echipe europene puternice. Toate echipele sunt puternice, dar le putem bate pe toate. Singura care e greu să o bați este Fenerbahçe. Pe aia e greu să o bați. MM de aia voia mai mult, ca să vină Mourinho. E greu. Pe aia nu poți să o bați. E prea puternică. Dacă era Mourinho, îţi dai seama”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.