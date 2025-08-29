Sport
Uluitor! Ce gafă a putut să facă Feyenoord după ce a aflat că va juca cu FCSB în Europa League

FCSB și-a aflat adversarii din „Faza Ligii” UEFA Europa League, iar printre ei se enumeră și Feyenoord. După tragerea la sorți, olandezii au făcut o gafă de proporții.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 22:05
Uluitor Ce gafa a putut sa faca Feyenoord dupa ce a aflat ca va juca cu FCSB in Europa League
Feyenoord, gafă după ce a aflat că va juca cu FCSB în Europa League. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus în returul cu Aberdeen, scor 3-0, și astfel că s-a calificat pentru al doilea sezon la rând în „Faza Ligii” UEFA Europa League. La o zi distanță, roș-albaștrii au aflat cu cine vor juca în continuare în cupele europene, printre echipe enumerându-se și Feyenoord.

Feyenoord, gafă de proporții după ce a aflat că va juca cu FCSB

Vineri, 29 august, FCSB și-a aflat adversarii din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Echipele Feyenoord, Fenerbahce, Bologna și Young Boys sunt așteptate la București, pe când roș-albaștrii se vor deplasa pentru duelurile cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel și Go Ahead Eagles.

Așa cum FCSB și-a anunțat suporterii pe paginile oficiale de Facebook cu ce adversari se vor întâlni, același lucru s-a întâmplat și la Feyenoord, însă olandezii au „gafat” în momentul în care au vrut să o eticheteze pe campioana României.

Pe platforma X, Feyenoord și-a anunțat fanii cu ce echipe vor juca. Nimic dubios până aici, însă în dreptul lui FCSB au etichetat un cont @FCSTEAUA. Ei bine, campioana României nu are un cont oficial pe platforma X, astfel că olandezii au gafat și au dat etichetare unui cont aleatoriu.

Gigi Becali, extrem de optimist după tragerea la sorți

Gigi Becali a urmărit tragerea la sorți și a intervenit în direct pentru a comenta echipele cu care FCSB urmează să joace în Europa League. Omul de afaceri are deja în minte finala de la Istanbul și a oferit primele pronosticurile la FANATIK SUPERLIGA.

