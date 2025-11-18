Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League: “Arsenal nu vrea să-l mai vadă”

Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei Bosnia – România, scor 3-1, transmisă în direct de Prima TV, a pus tunurile pe “centralul” Michael Oliver. Ce nenorociri a făcut arbitrul inclusiv în Premier League.
Răzvan Scarlat
18.11.2025 | 16:49
Uluitor Ce nenorociri a facut Michael Oliver arbitrul de la Bosnia Romania 31 in Premier League Arsenal nu vrea sal mai vada
EXCLUSIV FANATIK
Emil Grădinescu nu a avut milă de Michael Oliver, arbitrul partidei Bosnia-România. Sursa foto:
ADVERTISEMENT

Michael Oliver a avut o prestație slabă pe durata partidei de la Zenica, favorizând jocul dur al bosniacilor. Cea mai importantă eroare a britanicului s-a consemnat în repriza a doua, când ar fi trebuit să-i arate cartonașul roșu lui Haris Tabakovic după intrarea la Marius Marin. Ulterior, l-a eliminat direct pe Denis Drăguș, la doar două minute distanță de la intrarea sa în teren. “Centralul” nu a fost deloc menajat de Emil Grădinescu, care a comentat partida alături de Costi Mocanu, la Prima TV.

Emil Grădinescu, dezvăluiri despre Michael Oliver. De ce l-a recuzat Arsenal

Emil Grădinescu este de părere că Michael Oliver a venit cu temele făcute la Zenica și că le-a favorizat pe gazde de fiecare dată când a avut ocazia. Totodată, jurnalistul a oferit detalii despre prestațiile arbitrului în Premier League, unde a făcut numeroase “nenorociri”. De altfel, Arsenal l-a și recuzat în sezonul trecut, dar anul acesta va avea din nou de „luptat” cu el, pentru că a fost delegat la derby-ul cu Tottenham de duminică.

ADVERTISEMENT

Din păcate, lucrurile au stat exact așa cum bănuiam. L-au pus pe Michael Oliver care vine dintr-un campionat unde brutalitățile sunt continue și dese. Asta era clar că va favoriza jocul la rupere al gazdelor. Plus că eu îl știu din campionatul Angliei, știu ce nenorociri a făcut. Arsenal l-a recuzat și Federația a acceptat deși nu obișnuiește să facă asta. În Anglia, arbitrul ăsta l-a eliminat greșit pe unul de la Arsenal, sezonul trecut, nu mai știu pe cine. A fost chemat la VAR, băi vezi că e altul nu e ală… Nu a vrut să meargă și l-a dat afară pe ăla. Până la urmă Arsenal a zis că nu mai vrea să-l vadă până la sfârșitul sezonului”, a spus Emil Grădinescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce greșeli a făcut Michael Oliver în Bosnia – România

Grădinescu subliniază că Michael Oliver și-a dat cel mai mult în petec în repriza a doua, când a trecut și mai mult cu vederea jocul dur al gazdelor. Nu-și poate explica de ce Haris Tabakovic nu a fost eliminat după intrarea la Marius Marin.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

A fost jaf și cotropire în repriza a doua. Cred. totuși, că e de roșu la Drăguș. Dar e și la Marin. Îi dă cu cotul, îi sparge urechea. Ce mai vrei să-i facă? Să-i rupă capul? E roșu, dai cu cotul intenționat. Ești mai înalt ca el, ești mai mare, dar vrei să-și faci loc acolo, să ajungi la minge și dai cu cotul, îi spargi urechea. Știu de la luptătorii mei… Doare urechea al naibii! E interns vascularizată și doare… Plus alte prostii pe care le-a făcut. Când a scăpat Mihăilă… Am văzut noi de la 100 de metri că e corner, că mingea e deviată de portar”, a mai spus jurnalistul.

ADVERTISEMENT
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la...
Digisport.ro
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză

Ce eroare a comis în Steaua – Dinamo Kiev, din 2014

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Emil Grădinescu și-a adus aminte de un episod cu Michael Oliver din urmă cu peste un deceniu, când a dezavantajat pe Steaua, chiar pe arena din Ghencea, într-un meci din Liga Campionilor, cu Dinamo Kiev.

Eu îl știu din 2014, când am comentat Steaua cu Dinamo Kiev. Și am văzut un henț în interiorul careului lui Dinamo Kiev. Băi, a dat în minge cum dau trăgătorii aia de la volei. A dat în minge gata s-o îngroape. Și a lăsat jocul să continue. Mi se pare că avea 1-0 Dinamo Kiev, puteam să egalăm. Nu știu dacă e genul de killer. Ori e un arbitru slab. Cred că și presiunea publicului l-a influențat”, a concluzionat jurnalistul de la Prima TV.

ADVERTISEMENT

„JAF SI COTROPIRE!”. Emil Gradinescu, INTERVENTIE EXPLOZIVA in direct din INFERNUL de la Zenica

Cum arată echipa ideală a României pentru barajul CM 2026! Rămâne Rațiu titular...
Fanatik
Cum arată echipa ideală a României pentru barajul CM 2026! Rămâne Rațiu titular în partea dreaptă? „Slab! Nu mi-a plăcut”
S-a simțit lipsa lui Nicolae Stanciu în haosul de la Zenica?! Verdictul lui...
Fanatik
S-a simțit lipsa lui Nicolae Stanciu în haosul de la Zenica?! Verdictul lui Adrian Mutu: „ADN de echipă moale”
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam...
Fanatik
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție:...
iamsport.ro
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție: 'Mi-e să nu-i dau cu vreo cărămidă în cap'
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală,...
gsp.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Carmen are 94 de ani și încă lucrează ca fotomodel. A apărut de...
Antena3 CNN
Carmen are 94 de ani și încă lucrează ca fotomodel. A apărut de curând pe coperta Vogue
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului:
Digisport.ro
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
gsp.ro
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
EXCLUSIV SURPRIZĂ Nouă mare fabrică deschisă în România, în locul unei companii americane
Clever Media
EXCLUSIV SURPRIZĂ Nouă mare fabrică deschisă în România, în locul unei companii americane
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!