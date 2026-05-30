Uluitor! Ce primă au încasat jucătorii lui PSG după ce au câștigat din nou Champions League

Șefii lui PSG și-au dorit foarte mult ca echipa să câștige din nou UEFA Champions League, iar succesul obținut la Budapesta va fi răsplătit cu o sumă uriașă. Care au fost jucătorii din vestiar care au negociat cu conducerea.
Bogdan Mariș
31.05.2026 | 01:40
PSG este din nou regina Europei. După victoria clară obținută în 2025 contra lui Inter, 5-0, parizienii au avut o misiune mult mai dificilă contra lui Arsenal. Aceștia au reușit, totuși, să se impună cu 4-3 la loviturile de departajare după 1-1 la finalul celor 120 de minute. Dincolo de performanța uriașă realizată din punct de vedere sportiv, fotbaliștii lui PSG vor beneficia și de o primă consistentă: un milion de euro pentru fiecare jucător.

Condusă cu 1-0 după reușita lui Kai Havertz din minutul 6, PSG a reușit să egaleze situația pe tabelă în repriza secundă prin Ousmane Dembele, care a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după ce Khvicha Kvaratskhelia a fost faultat în careu de Cristhian Mosquera. Până la finalul celor 120 de minute nu s-a mai înscris, iar totul s-a decis la loviturile de departajare.

Din tabăra parizienilor a ratat un singur fotbalist, Nuno Mendes, șutul său fiind respins de portarul David Raya chiar după ce Eberechi Eze ratase spațiul porții. Din fericire pentru echipa lui Luis Enrique, ratarea decisivă i-a aparținut brazilianului Gabriel, care a trimis peste poarta apărată de Safonov. Triumful a asigurat o primă de 1 milion de euro pentru fiecare jucător de la PSG.

Conform L’Equipe, prima a fost negociată cu cei din conducerea administrativă de către liderii vestiarului, Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele și Vitinha. Fundașul brazilian este căpitanul echipei antrenate de Luis Enrique și cel mai vechi jucător din lot, fiind transferat de PSG de la Roma în urmă cu 13 ani.

Hakimi, Dembele și Vitinha au sosit la Paris în ultimii 5 ani, însă reprezintă voci importante în vestiar, fiind vice-căpitanii echipei. Dembele a cucerit în 2025 Balonul de Aur pentru performanțele realizate alături de parizieni, iar după triumful de la Budapesta se va număra și în acest an printre principalii favoriți, însă un mare rol îl va juca și Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

