Sport

ULUITOR! Ce record a mai doborât David Popovici la Paris. E primul om de pe planetă care a reușit așa ceva

David Popovici (21 de ani) a înotat fantastic în semifinalele probei de 100 metri liber. Calificat cu cel mai bun timp în finala de la Paris, românul a realizat și un record.
Traian Terzian
12.08.2026 | 08:30
ULUITOR Ce record a mai doborat David Popovici la Paris E primul om de pe planeta care a reusit asa ceva
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Recordul stabilit de David Popovici (21 de ani) după cursa fantastică făcută la Paris, în semifinalele de la 100 metri liber. Sursă foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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”Rechinul” și-a dominat adversarii în bazin și a terminat cursa din semifinale cu cel mai bun timp din istoria Europei. Însă, nu a fost singurul record stabilit de David Popovici la Paris, el mai reușind o performanță absolut incredibilă.

David Popovici a mai făcut un record la Europenele de la Paris

După ce în serii a înotat 47.13, în semifinalele David Popovici a oprit cronometrul la 46.72 și a devenit sportivul cu cele mai multe curse încheiat sub 47 de secunde. Românul a reușit de șapte ori această performanță, din 2022 și până în prezent.

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Rezultatul înregistrat la Campionatele Europene este al treilea cel mai bun timp din carieră pentru dublul campion european și mondial. Mai mult, el a fost la doar 32 de sutimi de recordul mondial deținut de chinezul Pan Zhanle.

Cel mai bun timp al lui Popovici într-o cursă de 100 de metri liber a fost anul trecut la Mondialele de la Singapore, când a fost cronometrat în 46.51. Cele șapte curse în care a coborât sub 47 de secunde sunt următoarele:

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  • 46.51 – Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025
  • 46.71 – Campionatele Europene U23 de la Samorim din 2025
  • 46.72 – Campionatele Europene de la Paris din 2026
  • 46.84 – Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025
  • 46.86 – Campionatele Mondiale de la Roma din 2022
  • 46.88 – Campionatele Europene de la Belgrad din 2024
  • 46.98 – Campionatele Mondiale de la Roma din 2022

Cine a mai coborât sub 47 de secunde

Imediat în spatele lui David Popovici în ierarhia înotătorilor care au coborât de cele mai multe ori sub 47 de secunde în proba de 100 de metri se află Pan Zhanle. Chinezul are cinci asemenea rezultate, unul în 2023 și restul în 2024, printre care și recordul mondial stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris.

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Americanul Jack Alexy are și el patru curse în care a coborât sub 47 de secunde, în timp ce compatriotul său Caleb Dressel a făcut asta o singură dată. Ultimul intrat în acest club select este rusul Egor Kornev, principalul rival al lui Popovici în finala de la Europene, care a reușit două asemenea performanțe în urmă cu două luni.

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Când are loc finala europeană de la 100 metri liber

După cursa fantastică din semifinale, David Popovici trebuie să se refacă pentru marea finală. Lupta pentru medalii în proba de 100 metri liber de la Campionatele Europene se va desfășura miercuri, 12 august, de la ora 19:52.

”Rechinul” va încerca să doboare recordul de ținut de marele său rival Pan Zhanle. În plus, are șansa să intre în istoria natației dacă va lua aurul în ambele probe în care concurează: 100 și 200 metri liber.

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În cazul în care va reuși această performanță uluitoare, românul ar deveni primul înotător care ar face ”dubla” de aur la trei ediții continentale consecutiv. Singurul care s-a încoronat chiar de patru ori la rând campion european la 100 metri liber a fost Aleksandr Popov, însă rusul nu a concurat și la 200 metri liber.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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