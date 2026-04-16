Uluitor! Ce s-a auzit pe stadion după ce Răzvan Marin și coechipierii săi de la AEK Atena au ratat calificarea în semifinalele Conference League

AEK Atena a părăsit UEFA Conference League în faza sferturilor, după un meci dramatic contra celor de la Rayo Vallecano. Ce s-a întâmplat la finalul întâlnirii.
Bogdan Mariș
17.04.2026 | 00:47
Ce au scandat suporterii după ce AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin (29 de ani), a ratat calificarea în semifinalele Conference League. FOTO: gazzetta.gr
AEK Atena a fost aproape de o revenire fabuloasă în duelul din sferturile Conference League contra lui Rayo Vallecano. Învinsă cu 3-0 în tur, echipa lui Răzvan Marin (29 de ani) a întors rezultatul până în minutul 51, dar mai apoi a încasat un gol și nu a mai reușit să puncteze, iar spaniolii au avansat în semifinale cu scorul general de 4-3. Mijlocașul român și-a trecut numele pe tabelă în prima repriză, când a transformat o lovitură de la 11 metri.

Ce au scandat suporterii lui AEK Atena după eliminarea din Conference League

AEK Atena a condus-o pe Rayo Vallecano cu 3-0 în meciul disputat în Grecia, reușind să egaleze situația la general după eșecul suferit în turul din Spania. Angolezul Zini a deschis scorul în minutul 13, iar AEK și-a dublat avantajul înainte de pauză prin Răzvan Marin, care a punctat dintr-o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault comis de Andrei Rațiu.

Mijlocașul celor de la AEK a dedicat reușita regretatului Mircea Lucescu. În partea secundă, Zini a realizat „dubla” și fanii lui AEK au „explodat”, însă ultimul cuvânt avea să aparțină celor de la Rayo Vallecano. Isi Palazon a redus din diferență în minutul 60, iar tabela nu s-a mai modificat până la final și formația din La Liga a avansat în semifinale, unde o va întâlni pe Strasbourg.

Chiar dacă AEK a ratat calificarea, fanii au fost extrem de încântați de efortul depus de jucători și au scandat la final „Aici sunt campionii” și „Vom câștiga campionatul, îi vom înnebuni pe toți”, conform gazzetta.gr. De asemenea, suporterii au cântat imnul clubului și i-au scandat numele antrenorului Marko Nikolic.

AEK luptă cu PAOK și Olympiacos pentru titlul din Grecia

Momentan, AEK ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului din Superliga Greciei, cu 63 de puncte, la 5 lungimi de principalele urmăritoare, PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și Olympiacos. Gruparea din capitală pare a fi principala favorită, însă situația s-ar putea schimba drastic în următoarele zile.

Duminică, 19 aprilie, de la ora 18:00, AEK va primi vizita lui PAOK, iar un succes al grupării din Salonic ar relansa lupta pentru titlu. Până la finalul sezonului au mai rămas 5 etape, iar PAOK și AEK se vor reîntâlni și în penultima rundă, la Salonic. AEK Atena are în palmares 13 titluri de campioană, cel mai recent fiind cucerit în sezonul 2022-2023.

