După experiența Leicester City, fundașul de 26 de ani a fost cumpărat de CFR Cluj și, ulterior, a fost împrumutat la FC Voluntari. Sezonul bun cu ilfovenii la Ponferradina.

Uluitor! Cum a ajuns Alex Pașcanu să se transfere în Spania: “Tu trebuie să joci acolo!”

cine este jucătorul care l-a ajutat să se transfere în Spania la Ponferradina. Fundașul de 26 de ani a ajuns în La Liga 2 prin impresarul lui Pablo de Lucas, fostul coleg de la FC Voluntari.

Jucătorul celor de la Rapid susține că a avut parte de două sezoane bune alături de formația care a achitat 800.000 de euro către CFR Cluj, iar experiența în Spania l-a ajutat foarte mult în carieră.

“La FC Voluntari am jucat fundaș central alături de Achim. Am jucat câteva meciuri și cu Armaș. Am jucat și în trei fundași. Aveam echipă foarte bună.

M-am împrietenit atunci cu Pablo de Lucas și ne înțelegem foarte bine și acum. Mi-a zis că ar trebui să joc în Spania. I-am zis că mi-ar plăcea.

Impresarul lui avea un jucător la Ponferradina și atunci echipa avea nevoie de un fundaș central. Mi-a zis Pablo de Lucas dacă vreau să merg în liga a doua a Spaniei.

“Voiam să îmi încerc norocul”

Voiam să îmi încerc norocul și acolo. Mă gândeam că merg într-o țară nouă, unde învăț și o limbă nouă și că o să fie frumos. Ponferradina era atunci o echipă care scăpase de la retrogradare miraculos și reușise să rămână în La Liga 2.

Era pandemia atunci și am reușit să fac un sezon bun în primul an. Eram la un moment dat pe locul 7 și băieții se uitau unii la alții și erau uimiți de ceea ce reușeam atunci.

Echipa noastră era cotată ca fiind cea mai slabă atunci. Până la urmă, nu am mai avut suflu pe final de sezon, în ultimele 5 meciuri, și am ratat play-off-ul.

A fost ceva incredibil pentru fanii de acolo. A fost ceva extraordinar. În al doilea an al meu acolo am avut, din nou, un sezon bun”, a declarat Alex Pașcanu la SUFLET DE RAPIDIST.