Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!”

Giovanni Becali a dezvăluit că prima sa apariţie în presă a fost la 14 ani, când era corigent la 5 materii. Impresarul a devenit "celebru" iniţial pentru un incident în autobuz.
Marian Popovici
04.01.2026 | 20:00
Ioan Becali este considerat cel mai important impresar pe care l-a avut România. De-a lungul timpului, agentul a colaborat cu cele mai mari cluburi din lume şi a rezolvat transferurile celor mai valoroşi jucători români.

Prima apariţie în presă a lui Giovanni Becali, la 14 ani, corigent la 5 materii

Însă prima apariţie în presă a lui Giovanni Becali a fost la vârsta de 14 ani, după un incident petrecut în autobuz. La acea vreme, elevul Ioan Becali a fost corigent la cinci materii. Ce s-a întâmplat, a povestit celebrul agent la Giovanni Show:

Eram în clasa a IX-a. Luam tramvaiul 5 şi mergeam la Sfântu Gheorghe şi de acolo trebuia să iau 23-ul pentru a merge la liceu, la Bolintineanu. Până să ajung la liceu vedeam filmele, aveam absenţe peste absenţe.

În primul semestru aveam corigenţe. Dacă nu mergeam la şcoală, îţi dai seama. Când să merg spre casă o dată am urcat într-un autobuz. Şi erau de alea cu automat. Eu nu aveam, mâncam covrigul.

Şi a venit şoferul la mine, să mă dau jos. Şi i-am spus: „O să mă dau jos când termin covrigul”. Şi m-au dat în Informaţia Bucureştiului. Este scrisă în ziar. Mi-a arătat-o mie, titlul e „A şasea corigenţă”. 

Este prima apariţie în presă, la 14 ani. Toţi machedonii au înnebunit. Era un destin. A şasea corigenţă era purtarea. Era cel mai tare ziar. Cred că a fost şi ziaristul la şcoală, probabil cu mine în maşină”. 

Ce spunea familia lui Giovanni Becali după apariţia în ziar, la vârsta de 14 ani

Giovanni Becali a dezvăluit că după apariţia articolului a fost dat ca exemplu negativ la liceu, la careu. În ciuda corigenţelor, celebrul impresar a reuşit să îşi încheie cu succes studiile:

Eu i-am zis şoferului că termin covrigul şi cobor. La care el: „Cobori acum!”. Şi i-am zis: „Cobor când vrei tu?”. Oprise la borcanul ăla de Poliţie. M-a dat pe mâna lor acolo. 

La şcoală s-a făcut careu, în curte. M-au dat exemplu. Mama, cu corigenţele… Mi-a dat meditator să iau corigenţele. Bine că am trecut într-a 10-a după aia. O mai trăi jurnalistul ăsta sau şoferul?

Care trăiţi dintre voi, intraţi în direct aici să ne vedem. Îmi plăceau covrigii, dar ce covrigi erau? Puneau şi sare. Toţi citeau ziarul. Când au văzut rudele, familia… «Nelule, ne-ai făcut de râs!».

La careu când m-au scos, unii mă aplaudau. Cu unii jucam barbut. Important este că am terminat liceul, la Caragiale”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
