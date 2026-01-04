Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali este considerat . De-a lungul timpului, agentul a colaborat cu cele mai mari cluburi din lume şi a .

Prima apariţie în presă a lui Giovanni Becali, la 14 ani, corigent la 5 materii

Însă prima apariţie în presă a lui Giovanni Becali a fost la vârsta de 14 ani, după un incident petrecut în autobuz. La acea vreme, elevul Ioan Becali a fost corigent la cinci materii. Ce s-a întâmplat, a povestit celebrul agent la Giovanni Show:

„Eram în clasa a IX-a. Luam tramvaiul 5 şi mergeam la Sfântu Gheorghe şi de acolo trebuia să iau 23-ul pentru a merge la liceu, la Bolintineanu. Până să ajung la liceu vedeam filmele, aveam absenţe peste absenţe.

În primul semestru aveam corigenţe. Dacă nu mergeam la şcoală, îţi dai seama. Când să merg spre casă o dată am urcat într-un autobuz. Şi erau de alea cu automat. Eu nu aveam, mâncam covrigul.

Şi a venit şoferul la mine, să mă dau jos. Şi i-am spus: „O să mă dau jos când termin covrigul”. Şi m-au dat în Informaţia Bucureştiului. Este scrisă în ziar. Mi-a arătat-o mie, titlul e „A şasea corigenţă”.

Este prima apariţie în presă, la 14 ani. Toţi machedonii au înnebunit. Era un destin. A şasea corigenţă era purtarea. Era cel mai tare ziar. Cred că a fost şi ziaristul la şcoală, probabil cu mine în maşină”.

Ce spunea familia lui Giovanni Becali după apariţia în ziar, la vârsta de 14 ani

Giovanni Becali a dezvăluit că după apariţia articolului a fost dat ca exemplu negativ la liceu, la careu. În ciuda corigenţelor, celebrul impresar a reuşit să îşi încheie cu succes studiile:

Eu i-am zis şoferului că termin covrigul şi cobor. La care el: „Cobori acum!”. Şi i-am zis: „Cobor când vrei tu?”. Oprise la borcanul ăla de Poliţie. M-a dat pe mâna lor acolo.

La şcoală s-a făcut careu, în curte. M-au dat exemplu. Mama, cu corigenţele… Mi-a dat meditator să iau corigenţele. Bine că am trecut într-a 10-a după aia. O mai trăi jurnalistul ăsta sau şoferul?

Care trăiţi dintre voi, intraţi în direct aici să ne vedem. Îmi plăceau covrigii, dar ce covrigi erau? Puneau şi sare. Toţi citeau ziarul. Când au văzut rudele, familia… «Nelule, ne-ai făcut de râs!».

La careu când m-au scos, unii mă aplaudau. Cu unii jucam barbut. Important este că am terminat liceul, la Caragiale”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.