Uluitor! Cum a încercat Vinicius să-l destabilizeze pe Andrei Rațiu! Spaniolii au aflat tot: „Să fii fundaș lateral contra mea e imposibil”

Andrei Rațiu a avut mai multe discuții cu Vinicius pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, iar vedeta „galacticilor” a încercat, așa cum face mereu, să intre în mintea românului
Ciprian Păvăleanu
11.11.2025 | 18:02
Ce i-a spus Vinicius Junior lui Andrei Rațiu în timpul meciului Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Foto: Hepta.ro
Vinicius este cunoscut pentru momentele de pe teren în care încearcă să-și enerveze adversarul, iar de multe ori are succes. Cel mai bun exemplu este meciul cu Getafe, când brazilianul a scos două cartonașe roșii după ce și-a presat psihic adversarii. Sud-americanul a încercat să facă același lucru și cu Andrei Rațiu, însă românul i-a dejucat planul și l-a blocat total.

Ce i-a spus Vinicius lui Andrei Rațiu în timpul meciului Rayo Vallecano – Real Madrid 0-0

Andrei Rațiu a reușit să-l blocheze perfect pe starul brazilian al lui Real Madrid, Vinicius Junior. Partida s-a terminat cu o remiză albă, iar „Sonic” a fost unul dintre jucătorii lăudați din tabăra formației din Vallecas.

Așa cum o face de fiecare dată, Vinicius a încercat să-l intimideze pe adversarul său direct, însă Andrei Rațiu, uns cu toate alifiile, nu a căzut în capcana întinsă de brazilianul „los blancos”. Conform marca.com, care a reprodus discuțiile dintre cei doi de pe teren, Vinicius i-a transmis internaționalului român: „Nici măcar nu știi unde sunt”, referindu-se la poziționarea sa în viteză prin care își zăpăcește adversarii.

Totodată, el i-a mai spus că antrenorul va decide să îi schimbe poziția după ce „îl va distruge”: „O să te înlocuiască sau o să te pună atacant după ce termin cu tine, pentru că să fii fundaș lateral contra mea e imposibil”, i-a transmis brazilianul.

Cu toate acestea, Andrei Rațiu a rămas ferm în fața adversarului său și nu a lăsat garda jos nicio clipă. Vinicius a alergat foarte mult în meciul respectiv și a încercat să facă lucruri bune, însă internaționalul român a fost de fiecare dată acolo pentru a-i strica planurile.

Andrei Rațiu este cel mai rapid jucător din La Liga

În ultimele două luni, Andrei Rațiu a primit premiul de cel mai rapid jucător din campionat, acordat de sponsorul principal al La Liga. Astfel, el a depășit viteziști precum Vinicius Junior sau Kylian Mbappe. Chiar în meciul de la Vallecas, el a avut un duel de viteză împotriva lui Vinicius, iar „Sonic” a fost primul care a ajuns la minge.

În luna precedentă, Andrei Rațiu și-a atins cel mai înalt nivel al vitezei în meciul cu Atletico Madrid de pe „Metropolitano”. În înfrângerea suferită de Rayo cu 2-3 în fața echipei lui „Cholo” Simeone, fundașul dreapta a atins viteza fabuloasă de 35,8 km/h.

