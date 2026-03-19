Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei Nicolescu fabulează”. Exclusiv

Au trecut deja câteva zile bune de la derby-ul rundei de debut din Superligă, Rapid – Dinamo 3-2, și ies la iveală detalii extrem de interesante legate de scandalul bannerelor rasiste afișate în galeria „câinilor roșii”. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a spus clar că se delimitează de mesajele discriminatorii ale suporterilor, iar verificările trebuie făcute de clubul gazdă. Totuși, un angajat al giuleștenilor a dialogat cu FANATIK și a venit cu o altă versiune a poveștii.

Scandal la Rapid – Dinamo. Bannere rasiste în peluza „câinilor”

De ani de zile, derby-urile dintre echipele din capitala României, Dinamo, Rapid și FCSB, pe lângă spectacol, oferă și momente regretabile. Nici confruntarea de sâmbătă seară nu a făcut excepție. Suporterii dinamoviști au afișat mai multe mesaje discriminatorii. Au putut fi văzute bannere cu caracter rasist, xenofob sau antisemit. Reacția oficialilor din Ștefan cel Mare nu a fost însă una foarte vehementă.

și a punctat că astfel de derapaje nu își au locul pe un stadion de fotbal. Totuși, discursul său a mutat o parte din responsabilitate către organizatori. Oficialul dinamovist a susținut că Rapid, în calitate de gazdă, ar fi trebuit să se asigure că bannerele cu mesaje rasiste nu ajung în tribune.

Cum au ajuns bannerele rasiste în peluza lui Dinamo

În mod normal, bannerele afișate pe stadion trebuie aprobate înainte de meci. Liderii de galerie sau reprezentanții suporterilor transmit mesajele către clubul organizator sau către firma de securitate, de regulă cu câteva ore sau chiar zile înaintea partidei. Acestea sunt analizate împreună cu Jandarmeria și cu delegatul de joc, iar dacă există conținut rasist, xenofob, politic sau instigator la ură, materialele sunt interzise și nu li se permite accesul în stadion.

În ziua meciului, controlul se face și fizic, la porțile de acces. Bannerele și materialele de dimensiuni mari sunt verificate de agenții de securitate și de jandarmi, iar orice mesaj care încalcă regulamentul poate fi confiscat pe loc. Responsabilitatea principală revine clubului gazdă, care trebuie să asigure filtrarea acestor materiale, însă și organizatorii, și forțele de ordine pot interveni dacă apar derapaje.

Singurele bannere respinse. Atacurile la Dan Șucu nu au fost permise de giuleșteni. Mesajele rasiste nu au apărut pe lista trimisă de Dinamo!

FANATIK a primit din partea clubului organizator, adică Rapid, atât lista de bannere permanente, cât și cea cu bannere speciale pentru derby-ul din Giulești, pregătite de Se poate vedea cum fanii „câinilor roșii” au transmis giuleștenilor doar 5 mesaje, dintre care două au fost respinse, deși în total s-au afișat nu mai puțin de 11 astfel de bannere.

Bannerele pe care clubul organizator le-a respins fac, evident, referire la Dan Șucu. Fiind un atac la persoană, acestea nu au ce căuta pe stadion: „Astăzi nu este doar un mit, Crișan conduce curatul Rapid / Mircea Crișan, singurul sifon original”. Totuși, pe listă nu se regăsesc bannerele cu caracter rasist și discriminatoriu care au fost afișate în peluza „câinilor roșii”. Dacă acestea erau transmise, automat ar fi fost invalidate.

Declarații incredibile. Cum i-au păcălit „câinii” pe giuleșteni

Adrian Olteanu, responsabilul de ordine și siguranță de la Rapid, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre incidentele de la meciul din Giulești cu Dinamo. Acesta a explicat clar că organizatorii au primit o listă cu doar 5 bannere, din care niciunul cu caracter rasist, însă suporterii au reușit să introducă mesajele pe stadion, păcălind forțele de ordine.

„Am primit de la Dinamo lista. Acolo sunt cele două mesaje cu Crișan care nu au fost aprobate. Observatorul și comandantul Jandarmeriei le-au eliminat. E atac la persoană. Nu se vorbea despre meciul Rapid – Dinamo. E un atac la persoană. S-au menținut, în schimb, celelalte trei mesaje. Să zicem că, în spiritul ideii de derby, nu ne deranjează, chiar dacă s-au mai schimbat cuvinte.

Problema e că, în afară de aceste 3 mesaje, singurele care au fost aprobate de observatorul partidei, de comandantul Jandarmeriei, cât și de mine, în tribune au mai apărut încă 8 mesaje. Toate aceste 8 mesaje au tentă rasistă și discriminatorie. Asta ne duce cu gândul că ne-au fost trimise acele 5 mesaje doar ca să nu spună că nu au niciunul, iar de celelalte s-au ocupat ei să le bage”, a explicat responsabilul de ordine și siguranță al celor de la Rapid.

Unde greșește Andrei Nicolescu. Angajatul lui Dan Șucu e de părere că Dinamo are o parte din vină

Mai mult, Adrian Olteanu spune că a fost vorba de o breșă. Acesta este de părere că Jandarmeria nu a avut habar care era planul ultrașilor de la Dinamo, ci doar nu s-a reușit identificarea bannerelor problematice. Acesta precizează și că vina nu poate să aparțină exclusiv clubului gazdă, întrucât cei care au vrut să păcălească sistemul au fost dinamoviștii, iar echipa din Ștefan cel Mare ar trebui să își asume o parte din responsabilitate.

„Din punctul meu de vedere, ca organizator, este o breșă de acces. Plec de la premisa că domnii de la Jandarmerie nu și-au făcut bine treaba. Nu vreau să cred că au văzut aceste mesaje și le-au acceptat ei. Nu vreau să cred asta. Se poate discuta, dar nu vreau să cred. Au intrat acele 8 mesaje.

Declarația domnului Nicolescu este că la fiecare meci are loc o ședință tehnică unde se discută despre mesaje. Totul e adevărat. De aici încolo, domnul Nicolescu fabulează. Aceste 8 mesaje nu au fost prezentate. Automat, nu au fost acceptate. Din start, doar introducerea lor este o culpă. Suporterii dinamoviști și clubul trebuie să își asume. Ne-am întâlnit, ne-ați dat mesaje care s-au dovedit că nu au fost cele reale, ați venit cu alte mesaje pe care ați și reușit să le băgați în stadion. Este o culpă. Trebuie ca și clubul Dinamo să își asume. Nu am fost înștiințați că aceste mesaje vor intra pe stadion”, a mai adăugat acesta.

Cât de ușor se pot introduce astfel de bannere pe stadion. Șiretlicurile la care apelează suporterii

De asemenea, Adrian Olteanu precizează că suporterii care chiar își doresc să introducă un astfel de mesaj pe stadion o pot face, întrucât bannerele nu au dimensiuni foarte mari și pot fi ascunse în obiecte vestimentare. Rapid a desfășurat o anchetă internă, iar pe filmări se poate vedea cum forțele de ordine își fac treaba. Mai mult, angajatul celor de la Rapid îl somează pe Andrei Nicolescu, care a plasat vina doar pe giuleșteni. Ideea de rasism rămâne, iar clubul ar trebui, în opinia sa, să se poziționeze vehement împotriva unor astfel de comportamente discriminatorii.

„La controlul corporal pe care îl execută cei de la firma de securitate, angajații au o cameră atașată. Din secvențele surprinse, oamenii și-au făcut datoria. Acum, cum au reușit să le introducă… Nu sunt prea mari ca dimensiuni. Dacă ai o geacă mai groasă, bagi în căptușeală. Suporterii se descurcă. Are haina două fețe. Nu e ca și cum nu se poate intra. Cele de dimensiuni mai mari au fost chiar cele de care știam. Pe lângă, au intrat oamenii cu ele ascunse. De asta și spun că nu vreau să cred că domnii de la Jandarmerie au închis ochii. Din nefericire, ne-au păcălit.

Durerea mare este că acest domn președinte vorbește și spune niște lucruri fără acoperire din punct de vedere al fair-play-ului care ar trebui să existe între cluburi. Nu poți să spui că te dezici de galerie și de propriii suporteri. Dinamo nu e la prima abatere pe tema rasismului. Plec de la premisa că, dacă ai avut probleme, iei măsuri. Dacă la Dinamo nu s-a întâmplat nimic, înțeleg că nici nu e interes. Nu poți să iei pisica și să o arunci în cotețul altuia”, a conchis Adrian Olteanu, responsabilul de ordine și siguranță, în exclusivitate pentru FANATIK.