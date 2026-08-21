Sport

Uluitor! De ce i-ar fi mai bine Universității Craiova în Conference League decât în Europa League

Pentru Universitatea Craiova și fotbalul românesc ar fi mai bine ca echipa din Oltenia să meargă în grupa de Conference League, decât în cea de Europa League, strict din punctul de vedere al coeficientului UEFA.
Catalin Oprea
21.08.2026 | 09:44
Uluitor De ce iar fi mai bine Universitatii Craiova in Conference League decat in Europa League
SPECIAL FANATIK
Craiova vs. Aarat, în play-off-ul Europa League / Foto: edit Fanatik
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Universitatea Craiova a remizat, joi, pe teren propriu, scor 1-1, contra armenilor de la Ararat-Armenia, în play-off-ul Europa League. Chiar dacă meciul decisiv de calificare va avea loc în deplasare, formația din Bănie păstrează șanse bune de calificare în a doua cea mai puternică competiție intercluburi din Europa.

Universitatea Craiova, coeficient UEFA mai mare dacă se califică în grupa de Conference League și nu în cea de Europa League

Cu toate acestea, făcând abstracție de factorul financiar, care ar fi superior fără discuție în Europa League, specialiștii au ajuns la concluzia că, din punct de vedere sportiv, pentru Universitatea Craiova și fotbalul românesc ar fi mai benefică o calificare în grupa de Conference League. Cum așa? Conform analiștilor de la „Football Meets Data”, Universitatea are 57,4% șanse să joace în Europa League și 42,6% în Conference League.

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Cu toate acestea, în simulările realizate de aceștia, coeficientul UEFA total al României, pe cinci ani, dar și cel pentru sezonul în curs, ar crește dacă Universitatea Craiova ar merge în Conference League.

  • Europa League: sezon 2026/2027 – 3,779, pe 5 ani – 26,779
  • Conference League: sezon 2026/2027 – 3,976, pe 5 ani – 26,976

Motivul: Craiova ar avea în principiu adversari mai accesibili în Conference League și ar avea șanse mai mari să acumuleze puncte. De asemenea, în cele 10.000 de simulări realizate de către specialiști pentru fiecare competiție, șansele ca Universitatea Craiova să se califice în primăvara europeană de Europa League sunt de doar 30%, comparativ cu 64% pentru o calificare din grupa de Conference League.

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În concluzie, strict matematic, Universitatea Craiova și fotbalul românesc ar avea mai multe șanse să acumuleze puncte pentru coeficient dacă echipa lui Filipe Coelho ar merge în Conference League. De reținut că aceste calcule sunt făcute în scenariul în care oltenii ar fi eliminați din faza ligiii, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut. În cazul în care ar reuși să se califice măcar în play-off-ul de Conference League, coeficientul Universității ar crește simțitor, la fel cum s-ar întâmpla și cu cel al României.

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Calculele specialiștilor în cazul Universității Craiova / Foto: Football Meets Data

Posibilii adversari ai Universității Craiova în Europa

Dacă ar merge în Europa League, Universitatea Craiova ar avea două meciuri în plus de disputat și posibile adversare pe Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta Vigo, Rennes, Marseille, AC Milan, Juventus, Benfica sau Leverkusen. În schimb, în Conference League ar putea da peste Freiburg, Ajax, AS Monaco, Brighton, Atalanta, Gent, Braga, Copenhaga, Pafos sau Rangers.

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  • Returul din Armenia dintre Ararat și Universitatea Craiova este programat pe 27 august, de la ora 19:00.

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