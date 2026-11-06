Uluitor! Dennis Man a refuzat un salariu de 2 milioane de euro pe an de la Como, echipa revelație a Europei

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Dennis Man (28 de ani) a lăsat în 2025 Serie A pentru o aventură în Eredivisie, la puternica PSV. După un prim sezon bun în Olanda, în care a cucerit titlul cu echipa din Eindhoven, românul a intrat într-o perioadă cenușie și nu mai joacă aproape deloc. În urmă cu un an, fotbalistul de națională a avut șansa să semneze cu echipa momentului din fotbal, Como, însă a refuzat. Recent, au apărut informații conform cărora Man este dorit de o echipă cu nume din La Liga, Valencia. Care sunt șansele unui transfer în La Liga.

Care sunt șansele ca Dennis Man să ajungă la Valencia

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști români ai momentului, Dennis Man, a ajuns să aibă mai multe minute la naționala lui Gică Hagi (61 de ani) decât la echipa sa de club, PSV Eindhoven. Românul a devenit rezervă de lux în Olanda, acolo unde abia mai prinde câteva minute pe finaluri de meci sau, în general, este rezervă neutilizată. În aceste condiții, au apărut zvonuri legate o posibilă mutare a lui Man în Spania, la Valencia.

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În emisiunea „Giovanni SHOW”, cel mai important impresar din România, Ioan Becali (74 de ani) a vorbit despre șansele ca Dennis Man să schimbe pe viitor campionatul și echipa. Întrebat ce crede despre această informație care spune că , agentul a spus: „Nu știu dacă Valencia are 12 milioane de euro. E o echipă în picaj financiar. Are un patron din Asia (n.r. Peter Lim) care am înțeles că e zgârcit. Nu bagă bani, nu cumpără. Acesta doar menține clubul pe linia de plutire”.

Giovanni admite că situația din prezent a lui Man nu este deloc una bună: „El nu joacă acum la PSV! Antrenorul lor (n.r. Peter Bosz) nu știu ce are cu el. (n.r. De ce nu joacă?) Eu cred că, fotbalistic, nu îi lipsește nimic. Poate că e mai introvertit, nu se asociază cu vestiarul. Nu îi place să iasă cu colegii. El are câțiva prieteni cu care iese. Cu Marius Marin, cu Moruțan. Acum nu știu ce pretenții au cei de acolo. Dennis are 28 de ani, nu mai poate să stea pe tușă, el trebuie să joace”.

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De ce a refuzat Dennis Man să semneze cu Como, unde ar fi primit un salariu anual de 2 milioane de euro

În emisiunea de la FANATIK, Giovanni Becali a mai dezvăluit faptul că Cesc Fabregas (39 de ani) a insistat în urmă cu un an să-l aducă pe Dennis Man la . Antrenorul iberic se temea că îl va pierde pe Nico Paz (22 de ani), care era dorit de Real Madrid. Astfel, Man era văzut ca o soluție. Mutarea nu s-a mai realizat întrucât tatăl lui Dennis Man s-a temut că, la Como, fotbalistul va avea aceeași soartă ca la Parma, să lupte pentru evitarea retrogradării. „Am vorbit cu tatăl lui Man, cu Cristi. Și mi-a zis: ‘E greu acolo, ce să facă la Como, o să fie ca la Parma, să lupte pentru evitarea retrogradării‘”, spune impresarul.

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Dacă ar fi rămas în Serie A, la Como, extrem de atractiv: 2 milioane de euro anual, fără bonusuri. „Ar fi primit în Italia 2 milioane de euro anual, plus prime și altele. Pasul lui Dennis către PSV a fost unul firesc: plec de la Parma, echipă care luptă pentru evitarea retrogradării, în Olanda, la o echipă care era deja în Champions League. (n.r. Ar fi jucat la echipa fenomen a planetei?) Da, da. Îi creștea și cota. Nico Paz valorează acum 120 de milioane. El e al lui Real Madrid. E un nou Messi al fotbalului argentinian”, punctează Becali.

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12.000.000 de euro este cota lui Dennis Man conform Transfermarkt

7 meciuri și 0 goluri are Man la PSV în acest sezon, în toate competițiile