Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid

Fotbalul românesc a crescut în ultimii ani din punct de vedere al salariilor oferite jucătorilor. Echipele mari din România au ridicat ștacheta în perioadele de transferuri, mai ales când și-au dorit cu adevărat să aducă un fotbalist. FANATIK a aflat numele celui mai bine plătit jucător din campionatul autohton, iar el nu evoluează nici la FCSB, dar nici la Rapid.

Echipa cu cel mai mare buget de salarii din SuperLiga

Chiar dacă nu îl are legitimat pe fotbalistul cu cel mai mare salariu din campionatul României, FCSB este, totuși, echipa cu cel mai mare buget de salarii. Potrivit bilanțurilor financiare publicate pentru anul 2025, clubul lui Gigi Becali a cheltuit peste 70.000.000 de lei, adică aproximativ 14.000.000 de euro, pe salarii și prime pentru angajați și fotbaliști. Anul trecut, campioana en-titre a cucerit titlul pentru al doilea sezon consecutiv și a jucat în faza principală din UEFA Europa League, unde a obținut 7 puncte. Astfel, Gigi Becali și-a răsplătit pe măsură jucătorii, roș-albaștrii fiind lideri detașați în topul salariilor din SuperLiga.

Cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB este Florin Tănase. Mijlocașul în vârstă de 31 de ani are un salariu fix 30.000 de euro pe lună, adică 360.000 de euro anual. Totuși, cu bonusurile de performanță pentru titlu, cupele europene și calificări, veniturile „decarului” au ajuns aproape de 1.000.000 de euro într-un sezon,

La FCSB sunt însă și alte vedete care au un salariu de minim 20.000 de euro pe lună. Locul 2, după Florin Tănase, este împărțit de Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam. Pe fiecare, Gigi Becali îi plătește lunar cu câte 25.000 de euro. Podiumul este completat de Ofri Arad, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic și Dennis Politic (împrumutat la Hermannstadt), care au un salariu de 20.000 de euro pe lună.

Pe locul 1 în 2024, Rapid a căzut pe poziția secundă în 2025 la salariile din SuperLiga. Dan Șucu a plătit 10.000.000 de euro către angajați, cu câteva sute de mii de euro în plus față de anul trecut. Rezultatele giuleștenilor nu au fost conforme cu investițiile. Rapid a terminat pe locul 5 în 2025 și au ratat calificarea în cupele europene, o contraperformanță pe care e aproape să o bifeze și la finalul stagiunii 2025-2026.

Gruparea de sub Podul Grant e foarte aproape să rateze și în acest obiectivul, chiar dacă, în iarnă, l-a transferat pe al doilea cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga. : 40.000 de euro pe lună!

Suma cu care e remunerat internaționalul român este de cel puțin două ori mai mare decât a celorlalți jucători importanți și bine plătiți din lotul giuleștean, cum ar fi Elvir Koljic (21.000 de euro), Drilon Hazrollaj (15.000 de euro), Diogo Mendes (15.000 de euro), Andrei Borza (12.500 de euro) sau Alexandru Dobre (12.000 de euro).

El este, de fapt, cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga

Karlo Muhar este un mijlocaș în vârstă de 30 de ani, originar din Zagreb, Croația. A venit prima dată în fotbalul românesc în vara anului 2022, când CFR Cluj l-a transferat de la Lech Poznan (Polonia) pentru 100.000 de euro. Peste doi ani, el avea să fie vândut la Al-Orobah (Arabia Saudită), în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În vara anului trecut, Muhar revenea la CFR Cluj, după ce

. Acum, FANATIK a aflat că fotbalistul fostei campioane a României este remunerat lunar cu 45.000 de euro, sumă pe care niciun jucător de la FCSB sau Rapid nu o încasează în prezent. „Și ziceau că sunt bani mulți la FCSB… Nu are nimeni de la FCSB 45.000! Și eu cred că el are contractul cel mai mare!”, a fost remarca lui Vivi Răchită în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Salarii CFR Cluj, ce jucători mai încasează serios la echipa lui Pancu

Deși are în lot fotbalistul cu cel mai mare salariu din SuperLiga, CFR Cluj nu a prins top 3 în ceea ce privește bugetul pentru salarii pe anul trecut. Formația din Gruia este pe locul 4 în această ierarhie. Conform bilanțurilor financiare publicate pentru anul 2025, Neluțu Varga a plătit către angajați suma de 9.130.000 de euro. În iarna lui 2026, CFR Cluj l-a vândut pe unul dintre fotbaliștii cu salarii mari din Gruia. Este vorba despre Louis Munteanu, care a fost vândut la DC United pentru 6.000.000 de euro. La CFR Cluj, fostul golgheter al SuperLigii încasa lunar 21.000 de euro.

Salarii Dinamo. Ce buget au „câinii”

Analizând datele, se observă cum Dinamo se regăsește pe locul 5 la nivelul salariilor pe 2025. De notat că „roș-albii” au revenit în urmă cu trei ani în SuperLiga, iar în ultimele două sezoane au jucat în play-off. Între timp, „câinii” au ieșit din insolvență, iar acum au obținut dreptul de participare în cupele europene. În anul 2025, clubul din „Ștefan cel Mare”, condus de Andrei Nicolescu, a avut un buget de salarii în valoare de 7.560.000 milioane de euro, aproape jumătate din cât a cheltuit liderul acestui clasament, rivala FCSB.

15.000 de euro este salariul lui Cătălin Cîrjan după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo

Salarii Universitatea Craiova

Liderul Universitatea Craiova a înregistrat suma de 9.280.000 milioane de euro în dreptul cheltuielilor cu angajații. Bugetul salarial la formația din Bănie a „explodat” în 2025. Formația de pe „Ion Oblemenco” s-a regăsit pe locul 3 în topul SuperLigii, după FCSB și Rapid.

Echipa lui Filipe Coelho a traversat un an bun, cu o calificare în premieră în grupa de Conference League și podium în campionat la final de sezon 2024-2025. Cel mai bine plătit fotbalist din tabăra oltenilor este Alexandru Cicâldău. Mijlocașul central are un salariu fix de 35.000 de euro pe lună.

Salariul lui Karlo Muhar, de 45.000 de euro pe lună, este „mic" în comparație cu suma pe care o primea Giedrius Arlauskis (38 de ani) în perioada în care lituanianul evolua pentru formația din Gruia.

„(n.r. – Arlauskis avea 50.000 de euro salariul?) Nu 50.000! 70.000 de euro!”, a dezvăluit Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Retras din activitate în urmă cu trei ani, Arlauskis a avut cea mai bună perioadă a carierei la CFR Cluj. El a evoluat pentru ardeleni între 2017 și 2020 și în 2021. În tot acest timp, fostul portar a cucerit nu mai puțin de cinci campionate și două Supercupe ale României.