Uluitor! Formația calificată în faza principală din Champions League joacă un nou meci oficial la doar 19 ore după returul play-off-ului

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Bodo/Glimt, formația care a scris istorie în stagiunea trecută de UEFA Champions League, va evolua și în acest sezon în faza ligii, după ce a trecut de formația olandeză NEC Nijmegen cu scorul general de 6-1 în faza play-off-ului. La doar 19 ore după ce s-a încheiat meciul din manșa secundă, norvegienii vor intra din nou pe teren, pentru o partidă de Cupă.

Program infernal pentru Bodo/Glimt. Joacă în Cupă la mai puțin de o zi după meciul din Champions League

Bodo/Glimt pornea ca favorită în „dubla” contra olandezilor de la Nijmegen și a respectat acest statut în prima manșă, câștigând cu 3-1 meciul din Olanda. Norvegienii nu au avut probleme nici în returul disputat pe teren propriu, pe care l-au câștigat cu 3-0 după ce oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 3. Așadar, echipa pregătită de Kjetil Knutsen va evolua din nou în faza ligii, urmând a fi repartizată în urna 3 la tragerea la sorți pentru program, care va avea loc joi seară.

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Cei de la Bodo se află însă într-o situație inedită după acest meci, programul echipei fiind infernal. Partida de marți contra lui Nijmegen s-a încheiat în jurul orei locale 23:00 (00:00 în România), iar miercuri, de la ora 18:00 (19:00 în România), campioana va evolua în Cupa Norvegiei, pe terenul celor de la Fauske Sprint, grupare din divizia a patra. Așadar, formația care va reprezenta Norvegia în Champions League dispută două meciuri oficiale în mai puțin de o zi și este nevoită să efectueze și o deplasare de aproximativ 50 de kilometri.

Bodo/Glimt, calificare cu scandal în play-off. Norvegienii au eliminat echipa lui Darius Olaru

Dacă în play-off a surclasat-o fără mari probleme pe NEC Nijmegen, Bodo/Glimt a avut emoții mari în turul 3 preliminar, unde a înfruntat-o pe Union Saint-Gilloise, echipa la care evoluează Darius Olaru. Meciul tur, disputat în Belgia, s-a încheiat la egalitate, 3-3, iar în returul din Norvegia Bodo/Glimt s-a impus cu 3-2 după prelungiri.

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. Acesta , după ce gruparea din Israel a fost eliminată.