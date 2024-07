Gigi Becali a dezvăluit că a acceptat aproape toate condițiile puse de Risto Radunovic (32 de ani) pentru a-și prelungi contractul cu FCSB. Înțelegerea dintre fotbalist și clubul bucureștean expiră în iarna acestui an.

Uluitor! Gigi Becali a dezvăluit câți bani e dispus să-i ofere lui Risto Radunovic pentru a rămâne la FCSB: „I-am dat ce a vrut el, dar există o problemă”

Patronul roș-albaștrilor susține că-i va da lui Radunovic suma de 200.000 de euro la semnătură și 20.000 de euro salariu lunar. Totuși, Becali n-a vrut să-i ofere un contract valabil pe 3 ani, cum și-a dorit jucătorul, ci unul pe doi ani.

„Lui Radunovic i-am dat ce a vrut el. I-am dat tot ce a vrut el, dar există o problemă. Acum mi-a zis că nu mai vrea pe 2 ani, ci pe 3 ani. Păi dacă tu ai 33 de ani, cum să-ți fac pe 3 ani. Du-te, bă, să-ți facă cine vrei tu pe 3 ani.

Mai iau un Kiki și la revedere fotbal. I-am dat exact ce vrea el. 200.000 la semnătură și 20.000 de euro pe lună. Vrea pe 3 ani, că și-a luat cetățenie română și să se retragă aici și să nu mai aibă nicio grijă.

Că eu nu mai puteam de grijile lui. Ei au văzut la mine că atunci când vreau ceva tot timpul cedez. Dar trebuie să-mi schimb puțin comportamentul ăsta, că prea s-au învățat toți”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali e făcut anunțul legat de contractul lui Radunovic, după ce . După partidă, .

Radunovic, nehotărât în urmă cu trei zile!

În urmă cu 3 zile, după FCSB – Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, Risto Radunovic recunoștea că nu e hotărât să rămână la FCSB și susținea că e dispus să discute cu orice echipă îl contactează.

„Vedem ce o fi. Sunt în ultimele șase luni de contract. Am voie să discut cu oricine și vedem ce o fi. Nu am nimic concret să zic. Am vorbit ceva despre prelungire, dar nu e nimic oficial”, a declarat Risto Radunovic.

„Stați liniștiți! Radunovic este jucătorul nostru și va fi jucătorul nostru. Nu negociază nicăieri. Dacă știți, spuneți cu cine negociază. Dacă nu, puneți în paranteză ‘cu nimeni’”, a spus Gheorghe Mustață la Fanatik Superliga despre Risto Radunovic

1.300.000 de euro e cota de piață a lui Radunovic, potrivit Transfermarkt.de

39 de meciuri a jucat Radunovic pentru FCSB în sezonul trecut în toate competițiile, marcând un gol și oferind 3 pase decisive