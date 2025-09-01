Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Uluitor! Gigi Becali a refuzat să transfere la FCSB fundașul echipei naționale: „Impresarul vrea 100.000! Sunteți sănătoși la cap?”

Gigi Becali a refuzat să îl aducă la FCSB pe fundașul echipei naționale. Dialog halucinant la telefon cu reprezentantul jucătorului.
Mihai Dragomir
01.09.2025 | 14:04
Fundașul pe care Gigi Becali a refuzat să îl transfere la FCSB. Cine este internaționalul român care putea semna cu campioana României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Perioada de transferuri din vara acestui an se apropie de sfârșit. Gigi Becali este în căutarea unui nou fundaș central. Patronul FCSB-ului a fost la un pas de a aduce un internațional român, însă s-a opus în ultimul moment.

De ce a refuzat Gigi Becali să aducă fundașul echipei naționale a României

FCSB are un start de sezon dezamăgitor, iar defensiva care era aproape impenetrabilă sezonul trecut a devenit acum extrem de fragilă. Gigi Becali vrea să întărească apărarea echipei sale, însă a refuzat să aducă fundașul echipei naționale.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a fost sunat pentru a semna cu Adrian Rus, cel care a reușit promovarea în Serie A alături de Pisa după 34 de ani. Patronul FCSB-ului a închis pe loc telefonul când a auzit condiția impusă.

„Le-am zis că sunt nebuni și am închis telefonul!”

„Vreau să caut un fundaș central, să vedem care este situația. Dacă va juca Toma, va juca fundaș dreapta, Cercel… Nu mai joc niciodată în viața mea cu atacant under. Dacă e mare vedetă, atunci da, cum era Octavian Popescu, Baiaram. Numai fundași de acum.

Chiricheș s-ar putea să rămână în club, să vedem ce vrea. Cert este că nu va mai juca. S-a terminat cu cariera lui, nu mai poate. M-a sunat azi unul că cică mi-l aduce pe Adrian Rus. Și zice avocatul că vrea impresarul 100.000 și le-am zis că sunt nebuni și am închis telefonul.

„Eu o să mai fac ceva mișcări!”

Păi am luat-o razna cu toții? Transfer impresarul? Joacă el fotbal? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă să joace, el zice că vrea 100.000. Păi, ce? E stăpân de sclavi?

Mijlocași am 4, și cu Chiricheș 5, dar el nu mai joacă. Probabil în iarnă, când pleacă Edjouma, luăm unul. Vedem în astea 8 zile, eu o să mai fac ceva mișcări”, a spus Gigi Becali la Palat.

Gigi Becali a refuzat să transfere la FCSB fundașul echipei naționale

