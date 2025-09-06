Sport

Uluitor! Giovanni Becali a dezvăluit suma uriașă pe care prietenul Mourinho a luat-o de la Fenerbahce după ce a fost dat afară: „Sunt vreo 150 de milioane doar din rezilieri”

Giovanni Becali a vorbit despre suma uriașă încasată de Jose Mourinho după despărțirea de Fenerbache. „Milioanele le are în bancă”
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 14:16
Uluitor Giovanni Becali a dezvaluit suma uriasa pe care prietenul Mourinho a luato de la Fenerbahce dupa ce a fost dat afara Sunt vreo 150 de milioane doar din rezilieri
EXCLUSIV FANATIK
Uluitor! Giovanni Becali a dezvăluit suma uriașă pe care prietenul Mourinho a luat-o de la Fenerbahce după ce a fost dat afară: „Sunt vreo 150 de milioane doar din rezilieri”

Aventura lui Jose Mourinho în Turcia s-a încheiat în această vară. Fenerbahce a ratat pentru încă un an calificarea în grupele UEFA Champions League, iar oficialii clubului din Istanbul l-au demis pe „The Special One”. Giovanni Becali a vorbit despre suma uriașă încasată de antrenorul portughez.

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho, out de la Fenerbache! Cu câți bani s-a ales „The Special One”

În ultimii ani, Jose Mourinho nu a mai avut același succes care l-a făcut celebru, însă a rămas un nume uriaș în lumea fotbalului. Proiectul de la Fenerbahce nu a funcționat, iar contractul lui Jose Mourinho a fost reziliat. El a încasat aproape 40 de milioane de euro de la turci.

Giovanni Becali: „Milioanele le are în bancă”

Giovanni Becali a declarat că antrenorul portughez a încasat, în carieră, 150 de milioane de euro doar din demiteri. Presa internațională a analizat cariera lui Jose Mourinho, care pare acum pregătit să înceapă o nouă aventură, fie ea în Premier League, fie pe banca unei naționale.

ADVERTISEMENT

„Milioanele le are în bancă. El a avut doi ani de contract cu 15 milioane. Anul doi nu a fost întrerupt. A fost plătit integral, plus o clauză. Dacă îl dă afară până la sfârșitul contractului, turcii vor plăti încă o clauză de 9 milioane de euro.

Sunt 39 de milioane de euro într-un an și un pic. Nici nu e un an și jumătate. Cam 150 de milioane a luat din rezilieri. Fenerbahce a început să cumpere jucători după ce a plecat. Incredibil”, a declarat Giovanni Becali la podcastul „Don Giovanni”.

ADVERTISEMENT
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și...
Digi24.ro
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând

FCSB a ratat șansa să dea piept cu Jose Mourinho în Europa League. Campioana României a picat cu Fenerbahce în faza principală, însă pe banca echipei din Turcia se va afla un alt antrenor. Se anunță un meci infernal pe National Arena, iar roș-albaștrii au scos deja abonamente la vânzare.

ADVERTISEMENT
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au...
Digisport.ro
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
Problema care i-a dat lui Mircea Lucescu planurile peste cap la meciul cu...
Fanatik
Problema care i-a dat lui Mircea Lucescu planurile peste cap la meciul cu Canada: „Trebuia să fie titular”. Exclusiv
Dani Coman, anunț de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose la FCSB:...
Fanatik
Dani Coman, anunț de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Azi decidem, probabil vom găsi o soluție”. Exclusiv
Marius Șumudică a avut și un remarcat după România – Canada 0-3: „A...
Fanatik
Marius Șumudică a avut și un remarcat după România – Canada 0-3: „A meritat din plin să fie la echipa națională”. Cum a comentat gafa lui Moldovan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali a oferit un milion de euro pentru noua vedetă a...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali a oferit un milion de euro pentru noua vedetă a SuperLigii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!