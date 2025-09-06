Uluitor! Giovanni Becali a dezvăluit suma uriașă pe care prietenul Mourinho a luat-o de la Fenerbahce după ce a fost dat afară: „Sunt vreo 150 de milioane doar din rezilieri”

. Fenerbahce a ratat pentru încă un an calificarea în grupele UEFA Champions League, iar oficialii clubului din Istanbul l-au demis pe „The Special One”. Giovanni Becali a vorbit despre suma uriașă încasată de antrenorul portughez.

Jose Mourinho, out de la Fenerbache! Cu câți bani s-a ales „The Special One”

În ultimii ani, Jose Mourinho nu a mai avut același succes care l-a făcut celebru, însă a rămas un nume uriaș în lumea fotbalului. Proiectul de la Fenerbahce nu a funcționat, iar contractul lui Jose Mourinho a fost reziliat. El a încasat aproape 40 de milioane de euro de la turci.

Giovanni Becali: „Milioanele le are în bancă”

Giovanni Becali a declarat că antrenorul portughez a încasat, în carieră, 150 de milioane de euro doar din demiteri. Presa internațională a analizat cariera lui Jose Mourinho, care pare acum pregătit să înceapă o nouă aventură, fie ea în Premier League, fie pe banca unei naționale.

„Milioanele le are în bancă. El a avut doi ani de contract cu 15 milioane. Anul doi nu a fost întrerupt. A fost plătit integral, plus o clauză. Dacă îl dă afară până la sfârșitul contractului, turcii vor plăti încă o clauză de 9 milioane de euro.

Sunt 39 de milioane de euro într-un an și un pic. Nici nu e un an și jumătate. Cam 150 de milioane a luat din rezilieri. Fenerbahce a început să cumpere jucători după ce a plecat. Incredibil”, a declarat Giovanni Becali la podcastul „Don Giovanni”.

Campioana României a picat cu Fenerbahce în faza principală, însă pe banca echipei din Turcia se va afla un alt antrenor. Se anunță un meci infernal pe National Arena, iar roș-albaștrii au scos deja abonamente la vânzare.