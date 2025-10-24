Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl distrug. Râdea lumea de el”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Scos la pauză de Gigi Becali, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, mijlocașul defensiv putea să aibă o soartă și mai grea, asta dacă patronul era mai hotărât.

Adrian Șut l-a enervat pe Gigi Becali. Jucătorul FCSB-ului e amenințat de patron

Greșeala de la primul gol, când a pierdut mingea la marginea careului, l-a făcut pe Adrian Șut să intre în gura lui Gigi Becali. Startul prost de meci, cu Bologna, în urma căruia italienii aveau deja 2-0, l-a făcut pe omul de afaceri să se gândească la o schimbare timpurie. Totuși, latifundiarul din Pipera a decis să nu-l demoralizeze pe jucătorul său și l-a lăsat în teren până la pauză.

„Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge. Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva.

La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează. Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului. N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce notă a primit Adrian Șut după evoluția din meciul FCSB – Bologna 1-2

Internaționalul român pare că nu este nici el în formă, cum nici echipa, per total, nu se ridică la nivelul așteptărilor. Considerat o piesă de bază în ultimii doi ani, când FCSB a luat titlul, Adrian Șut pare o umbră a acelui jucător. Pierde mingea ușor, nu mai oferă siguranță și tranziția dintre defensivă și atac se realizează mult mai greu față de stagiunea trecută.

Fotbalistul a fost o umbră palidă și în confruntarea din . El a primit nota 6,2 – care a fost a doua cea mai mică notă dintre fotbaliștii de la FCSB, doar Pantea fiind mai slab, cu 6,1. Pentru campioana României urmează acum meciul cu UTA Arad, din campionat, iar o victorie pare imperativă, în condițiile în care distanță față de locurile de play-off se poate face și mai mare.