Uluitor! Kyros Vassaras a dat verdictul și a publicat dialogul din camera VAR la Universitatea Craiova – Dinamo

La o zi după , Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, a venit cu o analiză amplă pe site-ul Federației Române de Fotbal. Totodată, a fost dezvăluit , centralul partidei, și arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa.

Kyros Vassaras a dat verdictul după Universitatea Craiova – Dinamo 1-0

Kyros Vassaras, prin intermediul unui comunicat pe site-ul Federației Române de Fotbal, a analizat toate fazele licențioase din meciul Universitatea Craiova – Dinamo. Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a transmis că VAR nu putea să intervină la golul înscris de olteni pe finalul partidei, deoarece au existat alte două faze de joc după offside-ul nesemnalizat la Steven Nsimba.

„Cu mult timp înainte ca Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară de joc, care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul 2. Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune, respinge mingea, în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță către un jucător al Craiovei. Dacă în acest moment, jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitorul VAR. Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția afară din joc a atacantului. Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă sfârșitul neapărat a APP-ului. Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa de atac preia posesia mingii. O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipă să înceapă un atac direct spre suprafața de pedeapsă adversă. Au avut loc 9 pase consecutive, dintr-o parte în alta a terenului, și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac. Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă. Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate anterior, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă.

Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul solului (noul APP), echipa parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător din echipa în apărare, fără a fi sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar. După aceasta, echipa în atac creează o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau offside în noul APP.

Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de offside din minutul 89:36. Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a spus Vassaras pe .

Dialogul din camera VAR a fost publicat după U Craiova – Dinamo 1-0

Ulterior, Comisia Centrală a Arbitrilor a prezentat și dialogul avut din camera VAR. Cătălin Popa a transmis faptul că golul marcat de Steven Nsimba este valabil, în contextul în care oltenii se aflau într-un nou atac (APP). Szabolcs Kovacs a amintit de offside-ul inițial, însă Popa a transmis că arbitrajul video nu poate să intervină.

Arbitri camera VAR: „E din poziție de offside acela (n.r. – Nsimba)! / Și mie mi s-a părut”. E 89 minutul, notează. Hai să vedem mai întâi faultul în atac / E ok, e gol, perfect. A fost o iluzie optică. / Hai înapoi la offside. Nu e offside, ia tot APP-ul. / Acesta e gol. (n.r. – se rulează faza de la pasa din careu) Atât, nu da mai înapoi. În momentul pasei nu e niciodată offside.

Szabolcs Kovacs: „Vedeți faza aceea de la mijloc, la Nsimba”. Răspuns camera VAR, Cătălin Popa: „E alt APP. Nu avem cum să întoarcem. E ofsaid, dar au fost șapte metri înapoi. Știu faza, dă-i să meargă. S-a schimbat posesia după, a avut Dinamo. E gol valabil! Numărul 7, gol valabil. Într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu minim două APP-uri înainte”.