Uluitor! L-a bătut pe Novak Djokovic și a câștigat bani cât pentru întreaga carieră

Valentin Vacherot a reușit victoria carierei și l-a bătut pe Novak Djokovic, 6-3, 6-4, la Shanghai, și urmează să joace în ultimul act pentru a câștiga turneul.

Veștile bune nu se opresc aici pentru sportivul din Monaco. Succesul obținut cu sportivul sârb îi aduce un cec consistent, care îi va dubla practic câștigurile avute până acum în carieră. Concret, cei de la au calculat că pentru prezența în finală, Vacherot are de primit din partea organizatorilor nu mai puțin de 597.000 de dolari. Interesant este că până acum, din premii, până la 26 de ani, conturile bancare ale acestuia au fost rotunjite cu „doar” 594.077 de dolari.

Suma pe care Vacherot urmează să o câștige poate să fie și mai mare, asta dacă reușește să câștige finala, care va avea loc duminică, 12 octombrie, de la ora 11:30, contra lui Arthur Rinderknech, din Franța, care este, de altfel, vărul său. Conform cotelor de la pariuri, acesta din urmă pornește cu prima șansă și este favorit să ridice trofeul deasupra capului, însă nu putem subestima puterea lui Vacherot, mai ales după o victorie atât de prestigioasă obținută cu Novak Djokovic.

Probleme mari la turneul de la Shanghai. Novak Djokovic a acuzat stări de rău

nu a fost unul lipsit de peripeții. Fostul număr 1 mondial a avut nevoie de intervenția medicilor, la confruntarea cu Jaume Munar, pe care a câștigat-o în cele din urmă. Sârbului i s-a făcut rău din cauza căldurii și a umezelii, iar după un schimb mai lung, s-a prăbușit pe teren și a acuzat problemele de natură fizică. De altfel, mai mulți sportivi au avut asemenea dificultăți pe parcursul competiției.

din istoria tenisului, deținând numeroase recorduri impresionante. El a câștigat 24 de titluri de Grand Slam la simplu, cel mai mare număr din istoria tenisului masculin, depășind astfel marii săi rivali. Djokovic este singurul jucător din era Open care a reușit să dețină toate cele patru titluri de Grand Slam simultan, realizând “Career Grand Slam” în fiecare din cele trei suprafețe – hard, iarbă și zgură – și fiind singurul bărbat care a câștigat de trei ori toate cele patru turnee majore în carieră.