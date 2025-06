Uluitor! La ce renunță Vlad Chiricheș, deși semnează prelungirea cu FCSB: „A făcut o chestie în premieră”

Vlad Chiricheș (35 de ani) va juca pentru al treilea an la rând la FCSB. După ce, în precedentele sezoane a luat două titluri și a bifat o prezență în optimile Europa League, mijlocașul s-a înțeles cu roș-albaștrii, la care va mai activa cel puțin până în vara lui 2026.

Vlad Chiricheș renunță la bani și semnează cu FCSB! Gest nobil făcut de veteranul campioanei

FCSB e cu un pas în faza ligii Conference League. acolo unde are o misiune extrem de facilă. Vlad Chiricheș, care urmează să semneze un nou contract cu roș-albaștrii, a luat o decizie incredibilă.

ADVERTISEMENT

veteranul campioanei are incluse în noua înțelegere bonusuri pentru calificarea în grupele unei competiții europene. Chiricheș nu vrea însă bani dacă FCSB va ajunge doar în Conference League și vrea să fie remunerat doar pentru Champions League sau Europa League.

„Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare, cu Eli. Și una cred că tot atât de mare cu Chiri. Ok, nu se discutase, doar în mare. Și azi am discutat în detaliu și prelungește încă un an. Nu se discutase până în ultimul detaliu și sunt foarte bucuros.

ADVERTISEMENT

Sper că nu se supără. A făcut o chestie în premieră. Contractul are desigur și niște bonusuri pentru faza principală a competițiilor. Conference League, Europa League și Champions League. Și a zis ‘Nu vreau bonus pentru Conference!’ (n.r. – Când a zis?) Înainte de tragere”, a declarat Mihai Stoica, la

Mijlocașul a renunțat la salariu cât timp a fost accidentat

Vlad Chiricheș este cel mai titrat jucător din lotul FCSB-ului. El a cucerit două titluri și la primul descălecat la roș-albaștrii, în perioada 2012-2013. „Chiri” s-a întors în 2023, liber de contract după despărțirea de Cremonese. Și atunci a făcut un gest de mare caracter. A renunțat la salariul de 40.000 de euro/lună în perioada cât a fost accidentat.

ADVERTISEMENT

„Omul a spus clar. ‘Nu vreau banii de Conference League. Consider că dacă noi intrăm în faza principală a Conference League este un eșec în cupele europene anul ăsta’. Asta a spus. Vrea doar bonusul pentru Europa League sau Champions League”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT