Sport

Uluitor! La doar 27 de ani, Kylian Mbappe a atins o cifră neverosimilă în tricoul naționalei Franței, egalându-l pe marele Didier Deschamps

Kylian Mbappe a atins o cifră impresionantă la naționala Franței, în meciul disputat de „Cocoșul Galic” împotriva Paraguayului la CM 2026! Vezi pe site-ul FANATIK toate detaliile.
Dragos Petrescu
05.07.2026 | 06:30
Uluitor La doar 27 de ani Kylian Mbappe a atins o cifra neverosimila in tricoul nationalei Frantei egalandul pe marele Didier Deschamps
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe l-a egalat pe Didier Deschamps la numărul de selecții pentru prima reprezentativă a Franței // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Franța s-a calificat în sferturile de finală de la CM 2026, după victoria obținută în fața naționalei din Paraguay, scor 1-0. Pentru Kylian Mbappe (27 de ani), autorul singurului gol al partidei de pe Lincoln Financial Field din Philadelphia, respectivul meci a adus selecția cu numărul 103 pentru prima reprezentativă a „Cocoșului Galic”, fotbalistul lui Real Madrid egalându-l astfel la acest capitol chiar pe Didier Deschamps (57), nimeni altul decât selecționerul „Les Bleus”.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Didier Deschamps la numărul de selecții pentru naționala Franței, în victoria cu Paraguay de la CM 2026!

Căpitanul Franței din 2023, Kylian Mbappe este în acest moment liderul incontestabil din teren al „Cocoșului Galic” și unul dintre oamenii-cheie ai selecționatei pregătite de Didier Deschamps. Cel mai mare marcator din istoria primei reprezentative (63 de goluri), continuă să doboare record după record la echipa națională, una dintre următoarele sale ținte fiind aceea de a deveni omul cu cele mai multe apariții înregistrate vreodată pentru prima reprezentativă „Les Bleus”. În momentul de față, el ocupă abia locul 9 în această ierarhie, fiind la egalitate cu actualul său antrenor și fosta mare legendă a fotbalului francez, Didier Deschamps.

ADVERTISEMENT

Prima poziție îi aparține în prezent lui Hugo Lloris, care a îmbrăcat tricoul Franței de nu mai puțin de 145 de ori. Așadar, lui Mbappe îi mai lipsesc 42 de meciuri, însă dacă ținem cont că fotbalistul lui Real Madrid are numai 27 de ani, doborârea acestui record reprezintă doar o chestiune de timp. Cine sunt primii 10 cei mai selecționați fotbaliști din istoria Frantei:

  1. Hugo Lloris (145);
  2. Lilian Thuram (142);
  3. Olivier Giroud și Antoine Griezmann (137);
  4. Thierry Henry (123);
  5. Marcel Desailly (116);
  6. Zinedine Zidane (108);
  7. Patrick Vieira (107);
  8. Didier Deschamps și Kylian Mbappe (103).

Kylian Mbappe și Franța vor da piept cu Maroc în sferturile de finală la CM 2026!

În urma succesului obținut în fața Paraguayului, francezii s-au calificat în sferturile de finală la Cupa Mondială, unde selecționata pregătită de Didier Deschamps o va întâlni pe Maroc, într-o reeditare a semifinalei din urmă cu patru ani. La ediția din Qatar, „Les Bleus” au avut câștig de cauză împotriva „Leilor din Atlas”, scor 2-0, calificându-se astfel în marea finală, unde au cedat însă în fața Argentinei la lovituri de departajare.

ADVERTISEMENT
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
Digi24.ro
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”

În momentul de față, Franța este favorita bookmakerilor și analiștilor în ceea ce privește câștigarea marelui trofeu. Acest lucru se datorează atât lotului plin de vedete pe care îl are la dispoziție „Cocoșul Galic”, dar și pentru că la precedentele două ediții, francezii au ajuns mereu până în ultimul act (în 2018 au câștigat, 4-2 cu Croația, iar în 2022 au pierdut împotriva Argentinei (2-4 la penalty-uri, 3-3 după 120 de minute).

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
  • 1,84 este cota MAXBET pentru pronosticul „Brazilia se califică în sferturile de finală la CM 2026”
Cum a reacționat mama lui Cristiano Ronaldo după golurile marcate de starul portughez...
Fanatik
Cum a reacționat mama lui Cristiano Ronaldo după golurile marcate de starul portughez la Cupa Mondială 2026. Ce mesaj a transmis
Direct în istorie! Fotbalistul lui Real Madrid a bătut un record vechi de...
Fanatik
Direct în istorie! Fotbalistul lui Real Madrid a bătut un record vechi de 28 de ani, în Canada – Maroc 0-3
Doi giganți din Premier League se luptă pentru transferul puștiului care a făcut...
Fanatik
Doi giganți din Premier League se luptă pentru transferul puștiului care a făcut furori pentru Maroc la CM 2026!
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu...
iamsport.ro
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu au avut acces nici saudiții
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!