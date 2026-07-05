Uluitor! La doar 27 de ani, Kylian Mbappe a atins o cifră neverosimilă în tricoul naționalei Franței, egalându-l pe marele Didier Deschamps

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. Pentru Kylian Mbappe (27 de ani), autorul singurului gol al partidei de pe Lincoln Financial Field din Philadelphia, respectivul meci a adus selecția cu numărul 103 pentru prima reprezentativă a „Cocoșului Galic”, fotbalistul lui Real Madrid egalându-l astfel la acest capitol chiar pe Didier Deschamps (57), nimeni altul decât selecționerul „Les Bleus”.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Didier Deschamps la numărul de selecții pentru naționala Franței, în victoria cu Paraguay de la CM 2026!

Căpitanul Franței din 2023, este în acest moment liderul incontestabil din teren al „Cocoșului Galic” și unul dintre oamenii-cheie ai selecționatei pregătite de Didier Deschamps. Cel mai mare marcator din istoria primei reprezentative (63 de goluri), continuă să doboare record după record la echipa națională, una dintre următoarele sale ținte fiind aceea de a deveni omul cu cele mai multe apariții înregistrate vreodată pentru prima reprezentativă „Les Bleus”. În momentul de față, el ocupă abia locul 9 în această ierarhie, fiind la egalitate cu actualul său antrenor și fosta mare legendă a fotbalului francez, Didier Deschamps.

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Prima poziție îi aparține în prezent lui Hugo Lloris, care a îmbrăcat tricoul Franței de nu mai puțin de 145 de ori. Așadar, lui Mbappe îi mai lipsesc 42 de meciuri, însă dacă ținem cont că fotbalistul lui Real Madrid are numai 27 de ani, doborârea acestui record reprezintă doar o chestiune de timp. Cine sunt primii 10 cei mai selecționați fotbaliști din istoria Frantei:

Hugo Lloris (145); Lilian Thuram (142); Olivier Giroud și Antoine Griezmann (137); Thierry Henry (123); Marcel Desailly (116); Zinedine Zidane (108); Patrick Vieira (107); Didier Deschamps și Kylian Mbappe (103).

Kylian Mbappe și Franța vor da piept cu Maroc în sferturile de finală la CM 2026!

În urma succesului obținut în fața Paraguayului, francezii s-au calificat în sferturile de finală la Cupa Mondială, unde selecționata pregătită de Didier Deschamps o va întâlni pe Maroc, într-o reeditare a semifinalei din urmă cu patru ani. La ediția din Qatar, „Les Bleus” au avut câștig de cauză împotriva „Leilor din Atlas”, scor 2-0, calificându-se astfel în marea finală, unde au cedat însă în fața Argentinei la lovituri de departajare.

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În momentul de față, Franța este favorita bookmakerilor și analiștilor în ceea ce privește câștigarea marelui trofeu. Acest lucru se datorează atât lotului plin de vedete pe care îl are la dispoziție „Cocoșul Galic”, dar și pentru că la precedentele două ediții, francezii au ajuns mereu până în ultimul act (în 2018 au câștigat, 4-2 cu Croația, iar în 2022 au pierdut împotriva Argentinei (2-4 la penalty-uri, 3-3 după 120 de minute).

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