Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”

Echipa lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), Al Hilal Omdurman, a părăsit Liga Campionilor Africii în faza sferturilor, însă poate termina sezonul cu două mari trofee în campionate diferite. Tehnicianul român a explicat în direct la FANATIK SUPERLIGA care este situația clubului său și cum are posibilitatea să câștige două campionate, din țări diferite, în același sezon competițional.

Laurențiu Reghecampf este foarte aproape de o performanță istorică pentru un antrenor român. Tehnicianul vrea să facă uitată câștigând două campionate în același timp. Al Hilal Omdurman este liderul campionatul din Rwanda, însă are posibilitatea să câștige și campionatul din Sudan, acolo unde va participa în faza play-off-ului pe baza de invitație.

„Am play-off-ul în Sudan la mijlocul lunii mai și sper să termin și campionatul din Rwanda. Bine, sper să-l câștig înainte cu 4-5 etape ca să pot să îmi împart echipa, că trebuie să împart echipa cumva în două. Am 6 puncte avans acum și am un meci mai puțin jucat. Dacă mă duc la 9 puncte și mai câștig următoarele 2 meciuri, mai rămân 5 etape. Aici mă refer la campionatul din Rwanda, după care urmează campionatul din Sudan. Vreau să le câștig pe amândouă.

(n.r. – O să fii primul antrenor român dublu campion într-un sezon în două campionate). Este puțin bizar, dar asta e realitatea. În Rwanda noi suntem invitați. Este o situație specială, având în vedere faptul că nu poți juca în Sudan. Iar meciurile internaționale, meciurile din Champions League, nu le poți juca în Sudan. De aia alegem o țară care este undeva în mijloc, să fie și ușor cu deplasările, pentru că în Africa este foarte dificil. Și încercăm să ne pregătim ca să putem să fim la un nivel de Champions League”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf a spus totul despre conflictele armate din Africa

După ce Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre situația din Africa. Zona în care antrenează acum românul a fost marcată în ultimii ani de conflicte militare, dar Reghe asigură că el și echipa lui au fost feriți până acum de incidente neplăcute.

„Nu a fost război. Sunt niște conflicte undeva la granița de nord, pe undeva, care sunt departe de unde jucăm noi. Dar nu este un război. S-a terminat. Am fost o singură dată în Sudan și n-am văzut absolut nimic. N-am văzut decât ceea ce se întâmplă după un război. Adică vezi clădiri demolate…”, a mai spus antrenorul român.

58 de puncte are Al Hilal Omdurman în acest moment (după 26 de etape)

1,83 este media punctelor per meci a lui Laurențiu Reghecampf la actuala echipă

8 este numărul trofeelor cucerite în carieră sa în calitate de antrenor