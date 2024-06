Uluitor! Mircea Rednic și Viorel Moldovan, negocieri în direct la TV pentru transferul unui fotbalist pe axa UTA – Rapid

Mircea Rednic și Viorel Moldovan au negociat în direct pentru . Atacantul în vârstă de 25 de ani a strălucit sub comanda „Puriului” în sezonul trecut, în care fotbalistul a fost împrumutat de „Bătrâna Doamnă” de la Rapid.

Mircea Rednic este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție în acest moment la UTA Arad. Totuși, antrenorul în vârstă de 62 de ani consideră că cireașa de pe tort ar fi reprezentată de revenirea lui Claudiu Micovschi la UTA.

În sezonul precedent, atacantul născut la Oradea sub comanda lui Mircea Rednic. “Eu am un lot foarte bun, faţă de ce am avut în sezonul trecut.

Dacă ni se oferă posibilitatea, nu o să zic nu. Mi l-aş dori pe Mico (n.r. Micovschi), copilaşul meu”, a declarat Mircea Rednic, la . În sezonul precedent, Claudiu Micovschi a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive în 32 de meciuri pentru UTA Arad.

Viorel Moldovan a dat răspunsul pe loc: „Va rămâne cu noi”

Viorel Moldovan nu a avut nevoie de prea mult timp de gândire pentru a-i da răspunsul lui Mircea Rednic. Noul președinte al Rapidului a declarat cu subiect și predicat că Micovschi va rămâne la Rapid în sezonul 2024/2025.

Cotat la 650.000 de euro de Transfermarkt, Claudiu Micovschi a fost transferat de Rapid de la Avellino în vara anului trecut. De asemenea, Viorel Moldovan a anunțat că Rareș Pop și Cătălin Vulturar vor fi păstrați în lot de giuleșteni.

„Micovschi va rămâne cu noi. Vulturar are o problemă medicală, sperăm să îl recuperăm şi pe el. Pop, bineînţeles, că va rămâne şi el cu noi. Contăm pe toţi aceşti jucători în sezonul următor”, a spus Viorel Moldovan.

Mircea Rednic anunță o situație tensionată în naționala Belgiei: „Au fost foarte multe comentarii negative”

Mircea Rednic, un apropiat al fotbalului belgian, a dezvăluit că situația din jurul naționalei lui Domenico Tedesco este extrem de tensionată, înainte de meciul cu România, sâmbătă, 22 iunie, ora 22:00, în a doua etapă din Grupa E la EURO 2024. Belgienii sunt furioși pentru neconvocarea portarului Thibaut Courtois, dar și pentru startul catastrofal reprezentat de înfrângerea cu Slovacia (0-1).

„Aştept reacţia jucătorilor belgieni, pentru că ei au intrat cam pe vârfuri. Chiar am zis, nu m-am bucurat că Belgia a pierdut, pentru că ştiu reacţia lor după înfrângere, au fost foarte multe comentarii negative.

În primul rând la adresa antrenorului, încă e un scandal care mocneşte legat de neconvocarea lui Courtois. La meciul pe care l-au jucat cu Slovacia, antrenorul a făcut foarte multe improvizaţii, care nu i-au ieşit şi nu a fost iertat deloc.

Mai mult ca sigur vor avea o reacţie pozitivă pentru că au calitate, au o echipă foarte bune şi sunt sigur că altfel vor aborda meciul cu România”, au fost cuvintele lui Mircea Rednic.