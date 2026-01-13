Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză: 8.000.000 de euro. Exclusiv

Mirel Rădoi a fost foarte aproape de a ajunge în această iarnă în Arabia Saudită. Tehnicianul era pe punctul de a semna contractul, dar totul a picat în ultima clipă.
Traian Terzian
13.01.2026 | 19:00
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu a mai ajuns Mirel Rădoi la ultima clasată din Arabia Saudită. Sursă foto: colaj Fanatik
Deși a negociat intens cu Al Najma, formație aflată pe ultimul loc în campionatul din Arabia Saudită, Mirel Rădoi nu a mai ajuns să preia echipa. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat care este situația.

De ce nu a mai semnat Mirel Rădoi în Arabia Saudită

Ajuns în această iarnă în Arabia Saudită, la penultima clasată Al Okhdood, Marius Șumudică a explicat că pe parcursul actualului sezon s-a vehiculat de mai multe ori demiterea tehnicianului portughez Mario Silva de la Al Najma, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

”Nu am nicio informație ce s-a întâmplat cu Rădoi, de ce nu a mai ajuns la Al Najma. Am citit și eu pe aici, apăruse pe rețelele de socializare, îmi spunea ofițerul de presă de la clubul meu.

Ei nu au schimbat până la urmă antrenorul chiar dacă sunt pe ultimul loc. Antrenor este un portughez care a promovat cu ei și tot s-a zvonit că va fi schimbat de nu știu câte ori și nu s-a întâmplat”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Suma uriașă care l-a împiedicat pe Șumudică să ajungă la altă echipă din Arabia Saudită

Fostul tehnician al Rapidului a mărturisit că înainte de a semna cu Al Okhdood a fost dorit și de Al Shabab, însă până la urmă fosta sa formație nu a mai schimbat antrenorul din cauza sumei uriașe de bani pe care ar fi trebuit să i-o achite acestuia.

”Și eu înainte să ajung aici eram pe lista celor de la Al Shabab. Toată lumea spunea că eu cunosc clubul, că am mai fost de două ori, dar acolo este fostul antrenor al lui Real Sociedad (n.r. – Imanol Alguacil).

Din păcate pentru ei nu are succes, sunt în zona roșie în momentul de față. Un club care este cu potențial foarte mare și nu se pot despărți de el pentru că trebuie să-i achite o sumă în jurul a 8.000.000 de euro”, a spus el.

Și Reghecampf a pățit-o la arabi

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a amintit de faptul că de o situație similară cu cea a lui Mirel Rădoi s-a lovit și Laurențiu Reghecampf în momentul în care s-a înțeles cu Al Tai.

”(n.r. – Înțeleg că Rădoi ar fi și plecat acolo și s-a trezit că nu s-a mai făcut schimbarea). Așa a pățit și Reghecampf anul trecut când a ajuns la Al Tai. Până a antrenat a stat în hotel o săptămână, două. Nu putea să meargă la antrenament pentru că nu se înțeleseseră cu fostul antrenor.

Aici nu mai vor să aibă cazuri la FIFA. În momentul în care tu ca și club îți primești banii lunar de la minister, trebuie să faci dovada că îți plătești jucătorii și antrenorul. Și atunci, cu Reghecampf, probabil că a trebuit să facă rost de bani”, a afirmat Șumudică.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
