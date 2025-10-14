Uluitor! Naționala cotată la 470 de milioane de euro și-a dat afară selecționerul pentru prima oară în istorie după rușinea trăită în preliminariile CM 2026

Federația Suedeză de Fotbal a decis, pentru prima dată în istorie, să-și demită selecționerul. Naționala care îi are în atac pe Alexander Isak și Viktor Gyokeres nu mai are nicio șansă la calificare.

ADVERTISEMENT

Alexander Isak și Viktor Gyokeres au rămas fără antrenor

iar valoarea echipei este cotată la 470 de milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt. Cu toate acestea, rezultatele slabe din preliminariile CM din 2026 i-au făcut pe oficialii Federației Suedeze să ia o decizie unică în istorie.

Jon Dahl Tomasson este primul selecționer demis vreodată de naționala Suediei, după ce a adunat un singur punct din meciurile cu Slovenia, Elveția și dubla cu Kosovo. Ultimul eșec l-au suferit luni seară, când au pierdut acasă împotriva kosovarilor, după ce nu luaseră niciun punct din deplasarea contra lor. Astfel, vedetele suedeză Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Dejan Kulusevski și Bergvall au rămas, pentru un moment, fără selecționer.

ADVERTISEMENT

Care a fost anunțul făcut de Federația Suedeză de Fotbal

Mesajul oficialilor scandinavi a fost scurt și la obiect, iar motivul a fost clar exprimat în declarația lor. Rezultatele slabe au dus la luarea acestei decizii, care reprezintă o premieră pentru naționala de fotbal a Suediei.

„Consiliul Federației Suedeze de Fotbal a decis să rezilieze contractul lui Jon Dahl Tomasson din funcția de antrenor principal al echipei naționale masculine. Decizia se bazează pe rezultatele slabe din campania de calificare la Cupa Mondială”, se arată pe site-ul federației.

ADVERTISEMENT

Tomasson a activat timp de aproape doi ani pe banca naționalei suedeze, timp în care a înregistrat nouă victorii, două remize și șapte înfrângeri: „Credem că această echipă poate ajunge la Cupa Mondială și poate atinge barajul din martie. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi lui Jon pentru această perioadă. Jon a fost un profesionist în relația sa cu jucătorii, conducerea staffului echipei naționale și Federația Suedeză de Fotbal. Este întotdeauna trist să ne despărțim, dar fotbalul este bazat pe rezultate, iar noi am ajuns într-un punct în care rezultatele nu sunt suficient de bune”, a transmis Kim Kallstrom, fost internațional suedez și actual director al federației.

ADVERTISEMENT

UPPGIFTER: Jon Dahl Tomasson lämnar landslaget! 🚨 Enligt uppgifter till Sportbladet har Tomasson fått sparken från sin roll som förbundskapten.

På 18 matcher under Tomasson har det svenska landslaget stått för nio segrar, två kryss och sju förluster. — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll)

Cât au plătit cluburile din Premier League pentru atacanții Suediei

Dacă România, spre exemplu, nu se poate lăuda decât cu atacanți la FCSB, CFR Cluj sau Eyupspor, Suedia tocmai și-a transferat atacanții principali la echipe de podium din Premier League. Viktor Gyokeres, senzația ultimelor două sezoane de la Sporting Lisabona, a ajuns la Arsenal, în timp ce Alexander Isak a fostr transferat de Liverpool.

Sumele plătite de cluburile britanice pentru cei doi fotbaliști depășesc dublul valorii cotelor de piață a jucătorilor României. „Cormoranii” au plătit 145 de milioane de euro pentru Isak, în timp ce Gyokeres a ajuns în tabăra „tunarilor” doar pentru 65 de milioane de euro, după multe presiuni asupra conducerii clubului portughez.

ADVERTISEMENT

Făcând o paralelă, lotul României este cotat la 86 de milioane de euro, ceea ce ar însemna că ar fi nevoie de 2,5 echipe ale naționalei României pentru a ajunge la suma plătită pentru cei doi atacanți ai Suediei.

De ce România a fost interesată de rezultatul din Suedia – Kosovo

Kosovo s-a impus cu scorul de 1-0 în Suedia, iar acest rezultat este foarte mulțumitor pentru România. „Tricolorii” speră ca naționala scandinavă să nu prindă locul 2 în grupa lor, deoarece asta i-ar ajuta să aibă mai multe șanse să ajungă în urna doi pentru barajul de la Campionatul Mondial din 2026.

În urma rezultatului de luni seară, Suedia și-a pierdut orice speranță la primul loc, iar locul al doilea îl mai poate prinde doar teoretic. Nordicii trebuie să câștige ambele meciuri rămase, cu Elveția și Slovenia, iar Kosovo să nu mai facă niciun punct până la finalul campaniei. Chiar și așa, suedezii ar trebui să aibă și un golaveraj peste cel al kosovarilor.

Cum arată în acest moment Grupa B