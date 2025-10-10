Sport

Scene neverosimile! O campioană mondială, suspendată după ce a fost prinsă furând produse cosmetice din aeroport alături de o colegă

Un caz uluitor s-a produs pe aeroportul din Singapore. O campioană mondială italiană a fost reținută de poliție după ce a fost prinsă în momentul în care fura produse cosmetice.
Iulian Stoica
10.10.2025 | 10:38
Scene neverosimile O campioana mondiala suspendata dupa ce a fost prinsa furand produse cosmetice din aeroport alaturi de o colega
O campioană mondială la înot, suspendată după ce a fost prinsă furând în aeroport. Sursă foto: Colaj Fanatik

Lumea sportului mondial a fost lovită de un anunț incredibil. Benedetta Pilato, campioană mondială la înot, a fost surprinsă în timp ce fura, alături de o colegă de la lotul național, produse cosmetice.

Benedetta Pilato, suspendată după ce a fost prinsă furând

Potrivit AFP, Benedetta Pilato, campioana mondială italiană la înot din 2022, alături de colega sa de echipă, Chiara Tarantino, au fost prinse furând produse cosmetice de la aeroportul din Singapore.

Interesant este faptul că acest fapt s-a produs la întoarcerea de la campionatele mondiale, acolo unde Benedetta Pilato, în vârstă de 20 de ani, cucerise medalia de bronz la 50m bras.

Evenimentul nefericit s-a produs în data de 14 august, când cele două sportive italiene au fost surprinse în flagrant în momentul în care furau dintr-un magazin tip duty-free din aeroport. Poliția din Singapore a reținut imediat înotătoarele, acestea revenind în Italia abia în data de 20 august, după ce autoritățile din „Cizmă” au intervenit.

Ce pedeapsă au primit înotătoarele

În urma acestui incident, Federația Italiană de Înot a decis ca atât Benedetta Pilato, cât și Chiara Tarantino să primească o suspendare de 90 de zile de la toate activitățile sportive.

„Având în vedere faptele revelate de anchetă și cooperarea celor două sportive, care și-au recunoscut responsabilitatea, procurorul federației italiene de înot a decis să le suspende pentru 90 de zile de la toate activitățile începând de astăzi”, a anunțat federația.

În urma acestei decizii, Pilato și Tarantino (23 ani) nu vor putea să participe la campionatele europene de înot în bazin scurt, care vor avea loc în decembrie în Polonia.

Care a fost reacția lui Benedetta Pilato după incident

După acest incident, Benedetta Pilato a declarat, prin intermediul rețelelor de socializare, faptul că a fost „implicată în furt independent de voința ei”. Totuși, campioana mondială la 100 m bras de la Budapesta, din 2022, e conștientă de gravitatea faptei.

„Din această experiență, am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate individuală și valoarea persoanelor din jurul meu”, a punctat înotătoarea italiană.

