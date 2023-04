Uluitor! Ofertă incredibilă de 25 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin. Genoa a dat răspunsul imediat. Video exclusiv

Internaționalul român are parte de un , reușind patru goluri și statistici impresionante. Mai mult, fundașul central este foarte aproape de a reuși promovarea cu Genoa.

Genoa a refuzat o ofertă de 25 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin

Aflat în platoul , agentul Florin Manea a mărturisit că Genoa a refuzat 25 de milioane pentru a-l ceda pe Radu Drăgușin și a menționat că în curând ar putea veni o ofertă și mai mare.

”Există interes mare din Anglia pentru Drăgușin, plus din Italia. Are niște cifre extraordinare, a lipsit doar 45 de minute tot campionatul când a fost la lot și nu l-a băgat titular, dar a intrat la pauză. Are toate meciurile jucate 90 de minute și e jucătorul cel mai puțin driblat.

Cele mai multe pase reușite, cele mai multe dueluri aeriene câștigate și patru goluri, e senzațional. Este într-o formă…, dar pe mine nu mă miră. Nu vor să-l vândă, dar pentru un club ca Genoa să vină cineva să-ți dea 40 de milioane de euro, după ce ai achitat 6 milioane într-un an, îl vinzi.

Suntem aproape de o ofertă de 40 de milioane de euro. S-au refuzat 25. Va deveni cel mai scump jucător român din istorie. A fost Mutu pe 22 de milioane la Chelsea, Chivu pe 18 milioane când a plecat de la Roma”, a declarat Manea.

Cât va mai rămâne fundașul la Genoa

Impresarul a vorbit despre planul pe care l-a pus la punct cu Radu Drăgușin în privința viitorului său, dar pe de altă parte a recunoscut faptul că ar fi foarte greu de refuzat o ofertă pe bani mulți.

”Cei de la Genoa, patronii de acolo, au șapte cluburi, au Vasco da Gama, Standard Liege, nu duc lipsă de bani. Ei vor să creeze la Genoa ceva deosebit, au promis că vor duce echipa în cupele europene. Nu vor vinde un tânăr pe care abia l-au luat. Genoa e cel mai vechi club din Italia.

Ei nu vor să-l vândă, dar până la urmă e economie de piață și dacă vine cineva și îți pune 40 de milioane jos, îl dai. El nu se grăbește să plece. Am vorbit cu el, planul nostru e să mai rămână minim un an la Genoa, să joace Serie A, dar pe de altă parte dacă vine un club de top din lume și îți oferă asemenea bani e greu să spui nu.

Pe 5 mai mă voi duce la Genova, voi discuta cu ei, voi face niște schimbări la contractul lui Radu, pentru că merită după modul cum a jucat. Sper ca până atunci să fie și promovați 100% pentru că sunt la 6 puncte de Bari, joacă acum la Sudtirol și apoi acasă cu Ascoli. Dacă înving în astea două meciuri sunt promovați”, a mai spus Florin Manea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Drăgușin nu se mai întoarce la Juventus

Agentul lui Radu Drăgușin a precizat clar că nu mai există nicio șansă ca jucătorul să revină la Juventus Torino și a povestit cât de hotărât este acesta să ajungă la cel mai înalt nivel.

”Este jucătorul lui Genoa pentru că s-au îndeplinit condițiile pentru a achita suma de transfer. Trebuie ca Genoa să achite în vară lui Juventus 5,5 milioane de euro sau 6 milioane. Dar condiția este îndeplinită din ianuarie. Nu există nicio șansă să mai revină la Juventus. Am vorbit cu cei de acolo, m-au sunat, le părea rău că l-au dat.

După doi ani la academia lui Juventus, când îi ține sechestrați acolo ca la închisoare, a vrut să iasă, a luat un apartament cu chirie, s-a mutat mama lui puțin cu el. Dar acum stă singur. Este meritul părinților, dar mare parte este meritul lui.

Acum le-a dat două zile libere, toată lumea Genova, mare, frumos, eu îl sun și îmi spune că e la sală. Îl întreb ce caută la sală când e liber și îmi zice: ‘păi nu, eu mă antrenez’. Mă sună ăia de acolo că e singurul la sală, toți sunt plecați. I-a avut exemplu pe Ronaldo, pe Chiellini. Dar sunt mulți care au avut exemple și n-au făcut nimic”, a precizat Manea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

