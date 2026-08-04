Sport

Uluitor: omul care a scris istorie la Cupa Mondială e OUT de la națională! A preluat o echipă de club

Un tehnician care a impresionat întreaga planetă la Cupa Mondială din această vară nu va continua pe banca naționalei după turneul final. Ce echipă va antrena.
Bogdan Mariș
04.08.2026 | 23:24
Uluitor omul care a scris istorie la Cupa Mondiala e OUT de la nationala A preluat o echipa de club
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Bubista (56 de ani) a plecat de la naționala Insulelor Capului Verde după Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Pedro Leitao Brito (56 de ani), cunoscut drept „Bubista”, a scris istorie la Cupa Mondială alături de naționala din Insulele Capului Verde, însă nu va continua pe banca echipei și după turneul final. Antrenorul a plecat de la prima reprezentativă după 6 ani și jumătate, fiind numit pe banca celor de la RS Berkane, club din prima divizie a Marocului.

Selecționerul Insulelor Capului Verde a plecat de la națională după Cupa Mondială. Va antrena o echipă din Maroc

Bubista a preluat în ianuarie 2020 naționala Insulelor Capului Verde, iar anul trecut a condus echipa spre Cupa Mondială, prima din istorie pentru formația africană. Insularii au avansat la turneul final după ce au terminat pe primul loc în grupa D din preliminarii, depășind marea favorită Camerun. Africanii au fost repartizați într-o grupă foarte dificilă, cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

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Aceștia au avut însă un parcurs fabulos, reușind să încheie seria neînvinși, după 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită. Astfel, echipa pregătită de Bubista a terminat pe locul 2 și a avansat în 16-imi, unde a întâlnit Argentina lui Lionel Messi. Conduși cu 1-0 și 2-1, africanii au revenit de fiecare dată, însă ultimul cuvânt a aparținut sud-americanilor, care au învins cu 3-2.

Meciul contra Argentinei a fost ultimul din mandatul lui Bubista la națională, deoarece acesta a părăsit echipa după turneul final. Antrenorul a fost prezentat oficial pe 3 august la RS Berkane, grupare care în sezonul trecut a terminat pe locul 2 în prima divizie din Maroc. Informația a fost confirmată inclusiv de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.

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Ce echipe a mai antrenat Bubista

Înainte de a deveni selecționer, Bubista a activat doar în Insulele Capului Verde, unde a pregătit mai multe echipe de club: Mindelense, Academica do Mindelo (în două rânduri), Sporting Praia și Baturque. Cu prima dintre ele a devenit campion național și regional în 2013, acestea fiind singurele trofee din cariera sa de tehnician.

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Anul trecut, tehnicianul a fost desemnat „Cel mai bun antrenor din Africa”. Bubista este cel care i-a oferit debutul la națională lui Joao Paulo, actualul jucător al celor de la FCSB, pe care l-a convocat inclusiv la Cupa Mondială din această vară. Începând din 2021, mijlocașul a strâns 44 de selecții la prima reprezentativă, marcând și un gol.

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